Dnešní aktuální cena QPAY je 0 USD. Sledujte aktualizace cen QPAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QPAY.

Aktuální cena 1 QPAY na USD

+7.70%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny QPAY (QPAY)
Informace o ceně QPAY (QPAY) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-1.90%

+6.68%

-14.42%

-14.42%

Cena QPAY (QPAY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se QPAY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QPAY v historii je $ 0.00229527, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QPAY se za poslední hodinu změnila o -1.90%, za 24 hodin o +6.68% a za posledních 7 dní o -14.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu QPAY (QPAY)

Aktuální tržní kapitalizace QPAY je $ 161.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QPAY je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 161.35K.

Historie cen v USD pro QPAY (QPAY)

Co je QPAY (QPAY)

Qpay is a Web3 social finance protocol designed to enable borderless crypto payments through social media platforms, starting with X (formerly Twitter). The protocol integrates with @QpayBot called "tag2pay", allowing users to connect their wallets and send tokens by tagging other registered usernames with specific commands. Transactions are executed via blockchain, providing transparency, security, and efficiency. Qpay aims to simplify peer-to-peer transfers by combining familiar social media interactions with decentralized finance infrastructure.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny QPAY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít QPAY (QPAY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva QPAY (QPAY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro QPAY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny QPAY!

Pochopení tokenomiky QPAY (QPAY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QPAY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně QPAY (QPAY)

Jakou hodnotu má dnes QPAY (QPAY)?
Aktuální cena QPAY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QPAY v USD?
Aktuální cena QPAY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace QPAY?
Tržní kapitalizace QPAY je $ 161.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QPAY v oběhu?
Objem QPAY v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QPAY?
QPAY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00229527 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QPAY?
QPAY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování QPAY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QPAY je -- USD.
Dosáhne QPAY letos vyšší ceny?
QPAY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQPAY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se QPAY (QPAY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

