Dnešní aktuální cena Qi Dao je 0.02158932 USD. Sledujte aktualizace cen QI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QI.

Více informací o QI

Informace o ceně QI

Co je to QI

Oficiální webové stránky QI

Tokenomika pro QI

Předpověď cen QI

Logo Qi Dao

Qi Dao Cena (QI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 QI na USD

$0.02158932
$0.02158932$0.02158932
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Qi Dao (QI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:23:52 (UTC+8)

Informace o ceně Qi Dao (QI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02120695
$ 0.02120695$ 0.02120695
Nejnižší za 24 h
$ 0.02170198
$ 0.02170198$ 0.02170198
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02120695
$ 0.02120695$ 0.02120695

$ 0.02170198
$ 0.02170198$ 0.02170198

$ 6.09
$ 6.09$ 6.09

$ 0.00255096
$ 0.00255096$ 0.00255096

+0.39%

+0.69%

-1.87%

-1.87%

Cena Qi Dao (QI) v reálném čase je $0.02158932. Za posledních 24 hodin se QI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02120695 do maxima $ 0.02170198, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QI v historii je $ 6.09, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00255096.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QI se za poslední hodinu změnila o +0.39%, za 24 hodin o +0.69% a za posledních 7 dní o -1.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Qi Dao (QI)

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

--
----

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

146.44M
146.44M 146.44M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Qi Dao je $ 3.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QI je 146.44M, přičemž celková zásoba je 200000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.31M.

Historie cen v USD pro Qi Dao (QI)

Během dnešního dne byla změna ceny Qi Dao na USD  $ +0.0001489.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Qi Dao na USD  $ -0.0029863880.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Qi Dao na USD  $ -0.0031836194.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Qi Dao na USD  $ +0.000457755098256346.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0001489+0.69%
30 dní$ -0.0029863880-13.83%
60 dní$ -0.0031836194-14.74%
90 dní$ +0.000457755098256346+2.17%

Co je Qi Dao (QI)

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote.

Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Qi Dao (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Qi Dao (QI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Qi Dao (QI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Qi Dao.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Qi Dao!

QI na místní měny

Tokenomika pro Qi Dao (QI)

Pochopení tokenomiky Qi Dao (QI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Qi Dao (QI)

Jakou hodnotu má dnes Qi Dao (QI)?
Aktuální cena QI v USD je 0.02158932 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QI v USD?
Aktuální cena QI v USD je $ 0.02158932. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Qi Dao?
Tržní kapitalizace QI je $ 3.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QI v oběhu?
Objem QI v oběhu je 146.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QI?
QI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 6.09 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QI?
QI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00255096 USD.
Jaký je objem obchodování QI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QI je -- USD.
Dosáhne QI letos vyšší ceny?
QI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:23:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Qi Dao (QI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

