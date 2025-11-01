BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PumpMeme je 1.13 USD. Sledujte aktualizace cen PM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PM.

PumpMeme Cena (PM)

Aktuální cena 1 PM na USD

$1.13
$1.13$1.13
-0.60%1D
Graf aktuální ceny PumpMeme (PM)
Informace o ceně PumpMeme (PM) (USD)

Cena PumpMeme (PM) v reálném čase je $1.13. Za posledních 24 hodin se PM obchodoval v rozmezí od minima $ 1.12 do maxima $ 1.14, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PM v historii je $ 1.15, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.026.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PM se za poslední hodinu změnila o -0.42%, za 24 hodin o -0.65% a za posledních 7 dní o -0.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace PumpMeme je $ 25.98M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PM je 23.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 112.97M.

Během dnešního dne byla změna ceny PumpMeme na USD  $ -0.007472718979374.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PumpMeme na USD  $ -0.0037843700.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PumpMeme na USD  $ +0.0268394210.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PumpMeme na USD  $ 0.

Dnes$ -0.007472718979374-0.65%
30 dní$ -0.0037843700-0.33%
60 dní$ +0.0268394210+2.38%
90 dní$ 0--

Co je PumpMeme (PM)

PumpMeme is the memepad on TON that comes with built-in market-making tools, aggregated trading, and AI creation tools, dedicated to providing users with a safe, fair, and convenient MEME investment and trading experience. PumpMeme is easy to use, and with the platform's integrated market-making and AI tools, users can further enhance the convenience of MEME creation and trading.PumpMeme is building a safer, fairer, smarter, and more accessible launch platform for meme coins, designed for meme enthusiasts around the globe.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PumpMeme (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PumpMeme (PM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PumpMeme (PM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PumpMeme.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PumpMeme!

PM na místní měny

Tokenomika pro PumpMeme (PM)

Pochopení tokenomiky PumpMeme (PM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PumpMeme (PM)

Jakou hodnotu má dnes PumpMeme (PM)?
Aktuální cena PM v USD je 1.13 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PM v USD?
Aktuální cena PM v USD je $ 1.13. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PumpMeme?
Tržní kapitalizace PM je $ 25.98M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PM v oběhu?
Objem PM v oběhu je 23.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PM?
PM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.15 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PM?
PM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.026 USD.
Jaký je objem obchodování PM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PM je -- USD.
Dosáhne PM letos vyšší ceny?
PM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PumpMeme (PM)

10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

