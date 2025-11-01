BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Puge je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PUGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Více informací o PUGE

Informace o ceně PUGE

Co je to PUGE

Oficiální webové stránky PUGE

Tokenomika pro PUGE

Předpověď cen PUGE

Puge Cena (PUGE)

Aktuální cena 1 PUGE na USD

--
----
+0.90%1D
USD
Graf aktuální ceny Puge (PUGE)
Informace o ceně Puge (PUGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+0.98%

-3.60%

-3.60%

Cena Puge (PUGE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PUGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PUGE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PUGE se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o +0.98% a za posledních 7 dní o -3.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Puge (PUGE)

$ 47.84K
$ 47.84K$ 47.84K

--
----

$ 47.84K
$ 47.84K$ 47.84K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Puge je $ 47.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PUGE je 1.00T, přičemž celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.84K.

Historie cen v USD pro Puge (PUGE)

Během dnešního dne byla změna ceny Puge na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Puge na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Puge na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Puge na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.98%
30 dní$ 0-13.42%
60 dní$ 0-33.91%
90 dní$ 0--

Co je Puge (PUGE)

PUGE is an Ethereum-based meme token created as a cultural response to the evolving state of crypto. It does not offer utility, staking, or a defined roadmap. Instead, it exists as a symbol for those who remember a time when meme coins were driven by community belief rather than structured narratives. PUGE aims to preserve the spirit of early crypto culture—one rooted in spontaneity, resilience, and collective identity. It is not a product of utility but of sentiment. There are no taxes, no promises, and no future guarantees—only the token itself, carried forward by holders who value authenticity over hype.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Puge (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Puge (PUGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Puge (PUGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Puge.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Puge!

PUGE na místní měny

Tokenomika pro Puge (PUGE)

Pochopení tokenomiky Puge (PUGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PUGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Puge (PUGE)

Jakou hodnotu má dnes Puge (PUGE)?
Aktuální cena PUGE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PUGE v USD?
Aktuální cena PUGE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Puge?
Tržní kapitalizace PUGE je $ 47.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PUGE v oběhu?
Objem PUGE v oběhu je 1.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PUGE?
PUGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PUGE?
PUGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PUGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PUGE je -- USD.
Dosáhne PUGE letos vyšší ceny?
PUGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPUGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

