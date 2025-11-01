BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Prediqt je 0.00003654 USD. Sledujte aktualizace cen PRQT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PRQT.Dnešní aktuální cena Prediqt je 0.00003654 USD. Sledujte aktualizace cen PRQT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PRQT.

Více informací o PRQT

Informace o ceně PRQT

Co je to PRQT

Oficiální webové stránky PRQT

Tokenomika pro PRQT

Předpověď cen PRQT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Prediqt

Prediqt Cena (PRQT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PRQT na USD

--
----
+1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Prediqt (PRQT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:00:37 (UTC+8)

Informace o ceně Prediqt (PRQT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003596
$ 0.00003596$ 0.00003596
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000367
$ 0.0000367$ 0.0000367
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003596
$ 0.00003596$ 0.00003596

$ 0.0000367
$ 0.0000367$ 0.0000367

$ 0.0007339
$ 0.0007339$ 0.0007339

$ 0.00003139
$ 0.00003139$ 0.00003139

--

+1.05%

-14.05%

-14.05%

Cena Prediqt (PRQT) v reálném čase je $0.00003654. Za posledních 24 hodin se PRQT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003596 do maxima $ 0.0000367, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PRQT v historii je $ 0.0007339, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003139.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PRQT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +1.05% a za posledních 7 dní o -14.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Prediqt (PRQT)

$ 36.24K
$ 36.24K$ 36.24K

--
----

$ 36.24K
$ 36.24K$ 36.24K

991.84M
991.84M 991.84M

991,844,853.2545223
991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

Aktuální tržní kapitalizace Prediqt je $ 36.24K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PRQT je 991.84M, přičemž celková zásoba je 991844853.2545223. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.24K.

Historie cen v USD pro Prediqt (PRQT)

Během dnešního dne byla změna ceny Prediqt na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Prediqt na USD  $ -0.0000267321.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Prediqt na USD  $ -0.0000332707.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Prediqt na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.05%
30 dní$ -0.0000267321-73.15%
60 dní$ -0.0000332707-91.05%
90 dní$ 0--

Co je Prediqt (PRQT)

Predigt is a dynamic toolkit built on Abstract Chain that helps users accumulate Abstract XP while staying profitable. Unlike many projects that lock into one utility, Predigt adapts continuously to market shifts by rolling out tools that provide competitive advantages. Originally private creations of Chris XC, a multi-chain developer, these utilities are now being made publicly accessible. By doing so, Predigt not only broadens user access but also strengthens the Abstract ecosystem with community-driven tools like the PnL Bot and Discord Verification Bot. The goal is to expand beyond individual use cases, supporting a growing ecosystem that thrives on adaptability and collaborative innovation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Prediqt (PRQT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Prediqt (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Prediqt (PRQT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Prediqt (PRQT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Prediqt.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Prediqt!

PRQT na místní měny

Tokenomika pro Prediqt (PRQT)

Pochopení tokenomiky Prediqt (PRQT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PRQT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Prediqt (PRQT)

Jakou hodnotu má dnes Prediqt (PRQT)?
Aktuální cena PRQT v USD je 0.00003654 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PRQT v USD?
Aktuální cena PRQT v USD je $ 0.00003654. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Prediqt?
Tržní kapitalizace PRQT je $ 36.24K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PRQT v oběhu?
Objem PRQT v oběhu je 991.84M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PRQT?
PRQT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0007339 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PRQT?
PRQT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003139 USD.
Jaký je objem obchodování PRQT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PRQT je -- USD.
Dosáhne PRQT letos vyšší ceny?
PRQT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPRQT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:00:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Prediqt (PRQT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,167.37
$110,167.37$110,167.37

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.73
$3,877.73$3,877.73

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02479
$0.02479$0.02479

-22.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.22
$186.22$186.22

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.73
$3,877.73$3,877.73

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,167.37
$110,167.37$110,167.37

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.22
$186.22$186.22

-1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5096
$2.5096$2.5096

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.39
$1,088.39$1,088.39

+0.37%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09926
$0.09926$0.09926

+98.52%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01890
$0.01890$0.01890

-5.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00424
$0.00424$0.00424

+253.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0047840
$0.0047840$0.0047840

+143.83%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000823
$0.0000823$0.0000823

+64.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.397
$20.397$20.397

+58.55%