Dnešní aktuální cena Praxis je 0.01172366 USD. Sledujte aktualizace cen PRXS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PRXS.

Více informací o PRXS

Informace o ceně PRXS

Co je to PRXS

Oficiální webové stránky PRXS

Tokenomika pro PRXS

Předpověď cen PRXS

Logo Praxis

Praxis Cena (PRXS)

Zalistování zrušeno

Cena Praxis (PRXS) v reálném čase je $0.01172366. Za posledních 24 hodin se PRXS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01170568 do maxima $ 0.01449559, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PRXS v historii je $ 0.071311, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00293899.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PRXS se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o -2.45% a za posledních 7 dní o +44.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Praxis (PRXS)

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Praxis je $ 1.17M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PRXS je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.17M.

Historie cen v USD pro Praxis (PRXS)

Během dnešního dne byla změna ceny Praxis na USD  $ -0.00029555553452294.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Praxis na USD  $ +0.0101743771.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Praxis na USD  $ -0.0017354088.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Praxis na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00029555553452294-2.45%
30 dní$ +0.0101743771+86.78%
60 dní$ -0.0017354088-14.80%
90 dní$ 0--

Co je Praxis (PRXS)

Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Praxis (PRXS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Praxis (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Praxis (PRXS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Praxis (PRXS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Praxis.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Praxis!

PRXS na místní měny

Tokenomika pro Praxis (PRXS)

Pochopení tokenomiky Praxis (PRXS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PRXS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Praxis (PRXS)

Jakou hodnotu má dnes Praxis (PRXS)?
Aktuální cena PRXS v USD je 0.01172366 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PRXS v USD?
Aktuální cena PRXS v USD je $ 0.01172366. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Praxis?
Tržní kapitalizace PRXS je $ 1.17M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PRXS v oběhu?
Objem PRXS v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PRXS?
PRXS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.071311 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PRXS?
PRXS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00293899 USD.
Jaký je objem obchodování PRXS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PRXS je -- USD.
Dosáhne PRXS letos vyšší ceny?
PRXS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPRXS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:05:24 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

