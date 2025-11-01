BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Portals je 0.0220043 USD. Sledujte aktualizace cen PORTALS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PORTALS.

Více informací o PORTALS

Informace o ceně PORTALS

Co je to PORTALS

Oficiální webové stránky PORTALS

Tokenomika pro PORTALS

Předpověď cen PORTALS

Logo Portals

Portals Cena (PORTALS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PORTALS na USD

$0.02202306
-22.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Portals (PORTALS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:22:07 (UTC+8)

Informace o ceně Portals (PORTALS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01997678
Nejnižší za 24 h
$ 0.02920249
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01997678
$ 0.02920249
$ 0.269855
$ 0.01997678
-0.92%

-22.27%

-28.35%

-28.35%

Cena Portals (PORTALS) v reálném čase je $0.0220043. Za posledních 24 hodin se PORTALS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01997678 do maxima $ 0.02920249, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PORTALS v historii je $ 0.269855, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01997678.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PORTALS se za poslední hodinu změnila o -0.92%, za 24 hodin o -22.27% a za posledních 7 dní o -28.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Portals (PORTALS)

$ 5.06M
--
$ 22.00M
230.00M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Portals je $ 5.06M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PORTALS je 230.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.00M.

Historie cen v USD pro Portals (PORTALS)

Během dnešního dne byla změna ceny Portals na USD  $ -0.00630571134650411.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Portals na USD  $ -0.0128806306.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Portals na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Portals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00630571134650411-22.27%
30 dní$ -0.0128806306-58.53%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Portals (PORTALS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Portals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Portals (PORTALS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Portals (PORTALS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Portals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Portals!

PORTALS na místní měny

Tokenomika pro Portals (PORTALS)

Pochopení tokenomiky Portals (PORTALS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PORTALS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Portals (PORTALS)

Jakou hodnotu má dnes Portals (PORTALS)?
Aktuální cena PORTALS v USD je 0.0220043 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PORTALS v USD?
Aktuální cena PORTALS v USD je $ 0.0220043. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Portals?
Tržní kapitalizace PORTALS je $ 5.06M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PORTALS v oběhu?
Objem PORTALS v oběhu je 230.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PORTALS?
PORTALS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.269855 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PORTALS?
PORTALS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01997678 USD.
Jaký je objem obchodování PORTALS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PORTALS je -- USD.
Dosáhne PORTALS letos vyšší ceny?
PORTALS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPORTALS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Portals (PORTALS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

