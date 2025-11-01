Portals Cena (PORTALS)
-0.92%
-22.27%
-28.35%
-28.35%
Cena Portals (PORTALS) v reálném čase je $0.0220043. Za posledních 24 hodin se PORTALS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01997678 do maxima $ 0.02920249, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PORTALS v historii je $ 0.269855, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01997678.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PORTALS se za poslední hodinu změnila o -0.92%, za 24 hodin o -22.27% a za posledních 7 dní o -28.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Portals je $ 5.06M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PORTALS je 230.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.00M.
Během dnešního dne byla změna ceny Portals na USD $ -0.00630571134650411.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Portals na USD $ -0.0128806306.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Portals na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Portals na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00630571134650411
|-22.27%
|30 dní
|$ -0.0128806306
|-58.53%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.
Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
