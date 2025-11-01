BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Poop je 0.01632723 USD. Sledujte aktualizace cen POOP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POOP.Dnešní aktuální cena Poop je 0.01632723 USD. Sledujte aktualizace cen POOP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POOP.

Více informací o POOP

Informace o ceně POOP

Co je to POOP

Oficiální webové stránky POOP

Tokenomika pro POOP

Předpověď cen POOP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Poop

Poop Cena (POOP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 POOP na USD

$0.01632723
$0.01632723$0.01632723
-2.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Poop (POOP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:21:59 (UTC+8)

Informace o ceně Poop (POOP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01630428
$ 0.01630428$ 0.01630428
Nejnižší za 24 h
$ 0.01705389
$ 0.01705389$ 0.01705389
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01630428
$ 0.01630428$ 0.01630428

$ 0.01705389
$ 0.01705389$ 0.01705389

$ 0.064116
$ 0.064116$ 0.064116

$ 0.01599049
$ 0.01599049$ 0.01599049

-1.49%

-2.82%

-9.19%

-9.19%

Cena Poop (POOP) v reálném čase je $0.01632723. Za posledních 24 hodin se POOP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01630428 do maxima $ 0.01705389, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POOP v historii je $ 0.064116, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01599049.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POOP se za poslední hodinu změnila o -1.49%, za 24 hodin o -2.82% a za posledních 7 dní o -9.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Poop (POOP)

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

--
----

$ 16.30M
$ 16.30M$ 16.30M

165.02M
165.02M 165.02M

999,998,376.803749
999,998,376.803749 999,998,376.803749

Aktuální tržní kapitalizace Poop je $ 2.69M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POOP je 165.02M, přičemž celková zásoba je 999998376.803749. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.30M.

Historie cen v USD pro Poop (POOP)

Během dnešního dne byla změna ceny Poop na USD  $ -0.00047401579433179.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Poop na USD  $ -0.0045647261.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Poop na USD  $ -0.0095878294.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Poop na USD  $ -0.02149553938137527.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00047401579433179-2.82%
30 dní$ -0.0045647261-27.95%
60 dní$ -0.0095878294-58.72%
90 dní$ -0.02149553938137527-56.83%

Co je Poop (POOP)

$POOP is the token built for Doop, but this isn’t just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards.

I’m stronger, I’m smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game.

web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols.

its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Poop (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Poop (POOP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Poop (POOP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Poop.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Poop!

POOP na místní měny

Tokenomika pro Poop (POOP)

Pochopení tokenomiky Poop (POOP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POOP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Poop (POOP)

Jakou hodnotu má dnes Poop (POOP)?
Aktuální cena POOP v USD je 0.01632723 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POOP v USD?
Aktuální cena POOP v USD je $ 0.01632723. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Poop?
Tržní kapitalizace POOP je $ 2.69M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POOP v oběhu?
Objem POOP v oběhu je 165.02M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POOP?
POOP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.064116 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POOP?
POOP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01599049 USD.
Jaký je objem obchodování POOP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POOP je -- USD.
Dosáhne POOP letos vyšší ceny?
POOP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOOP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:21:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Poop (POOP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,217.41
$110,217.41$110,217.41

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.82
$3,877.82$3,877.82

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02332
$0.02332$0.02332

-27.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.55
$186.55$186.55

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.82
$3,877.82$3,877.82

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,217.41
$110,217.41$110,217.41

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.55
$186.55$186.55

-0.85%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5111
$2.5111$2.5111

-0.51%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.13
$1,086.13$1,086.13

+0.16%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07476
$0.07476$0.07476

+49.52%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.52000
$0.52000$0.52000

+2,500.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.52000
$0.52000$0.52000

+2,500.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00237
$0.00237$0.00237

+97.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036818
$0.0036818$0.0036818

+87.65%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000802
$0.0000802$0.0000802

+60.40%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%