Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PoolFans je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FANS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FANS.

Více informací o FANS

Informace o ceně FANS

Co je to FANS

Oficiální webové stránky FANS

Tokenomika pro FANS

Předpověď cen FANS

Logo PoolFans

PoolFans Cena (FANS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FANS na USD

--
----
-11.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PoolFans (FANS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:21:43 (UTC+8)

Informace o ceně PoolFans (FANS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.89%

-11.21%

-14.44%

-14.44%

Cena PoolFans (FANS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FANS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FANS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FANS se za poslední hodinu změnila o +2.89%, za 24 hodin o -11.21% a za posledních 7 dní o -14.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PoolFans (FANS)

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace PoolFans je $ 1.04M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FANS je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.04M.

Historie cen v USD pro PoolFans (FANS)

Během dnešního dne byla změna ceny PoolFans na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PoolFans na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PoolFans na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PoolFans na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-11.21%
30 dní$ 0-12.05%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je PoolFans (FANS)

Protocol for composable primitives (aka pools) that coordinate attention + liquidity onchain, powered by $FANS.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PoolFans (FANS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PoolFans (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PoolFans (FANS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PoolFans (FANS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PoolFans.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PoolFans!

FANS na místní měny

Tokenomika pro PoolFans (FANS)

Pochopení tokenomiky PoolFans (FANS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FANS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PoolFans (FANS)

Jakou hodnotu má dnes PoolFans (FANS)?
Aktuální cena FANS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FANS v USD?
Aktuální cena FANS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PoolFans?
Tržní kapitalizace FANS je $ 1.04M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FANS v oběhu?
Objem FANS v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FANS?
FANS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FANS?
FANS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FANS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FANS je -- USD.
Dosáhne FANS letos vyšší ceny?
FANS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFANS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:21:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PoolFans (FANS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

