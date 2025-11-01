BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Polypump je 0 USD. Sledujte aktualizace cen POLYPUMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POLYPUMP.

Více informací o POLYPUMP

Informace o ceně POLYPUMP

Co je to POLYPUMP

Bílá kniha pro POLYPUMP

Oficiální webové stránky POLYPUMP

Tokenomika pro POLYPUMP

Předpověď cen POLYPUMP

Logo Polypump

Polypump Cena (POLYPUMP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 POLYPUMP na USD

--
----
-5.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Polypump (POLYPUMP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:00:14 (UTC+8)

Informace o ceně Polypump (POLYPUMP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.13%

-5.21%

-17.54%

-17.54%

Cena Polypump (POLYPUMP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se POLYPUMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POLYPUMP v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POLYPUMP se za poslední hodinu změnila o -2.13%, za 24 hodin o -5.21% a za posledních 7 dní o -17.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Polypump (POLYPUMP)

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

--
----

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Polypump je $ 8.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POLYPUMP je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.58K.

Historie cen v USD pro Polypump (POLYPUMP)

Během dnešního dne byla změna ceny Polypump na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Polypump na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Polypump na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Polypump na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.21%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Polypump (POLYPUMP)

Polypump is a prediction market platform built on Solana where users can create and trade on outcome markets with real SOL. The goal is to make decentralized betting simple, transparent, and fast. Users connect their wallet, place a bet, and see odds and volume update in real time. Settlement is handled through on-chain escrow and mirrored into a clean database for profiles, leaderboards, and market stats. We focus on correctness, fair settlement, and usability instead of chasing high-frequency matching engines. In beta we use devnet SOL and a simple escrow flow, and we are preparing to move the system to mainnet for the official release. Polypump aims to give communities a reliable tool to express beliefs, hedge risks, or simply participate in fun market narratives, while keeping the infrastructure lean, secure, and user-friendly.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Polypump (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Polypump (POLYPUMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Polypump (POLYPUMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Polypump.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Polypump!

POLYPUMP na místní měny

Tokenomika pro Polypump (POLYPUMP)

Pochopení tokenomiky Polypump (POLYPUMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POLYPUMP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Polypump (POLYPUMP)

Jakou hodnotu má dnes Polypump (POLYPUMP)?
Aktuální cena POLYPUMP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POLYPUMP v USD?
Aktuální cena POLYPUMP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Polypump?
Tržní kapitalizace POLYPUMP je $ 8.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POLYPUMP v oběhu?
Objem POLYPUMP v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POLYPUMP?
POLYPUMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POLYPUMP?
POLYPUMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování POLYPUMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POLYPUMP je -- USD.
Dosáhne POLYPUMP letos vyšší ceny?
POLYPUMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOLYPUMP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:00:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Polypump (POLYPUMP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

