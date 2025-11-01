BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Poggers je 0 USD. Sledujte aktualizace cen $POGGERS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $POGGERS.Dnešní aktuální cena Poggers je 0 USD. Sledujte aktualizace cen $POGGERS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $POGGERS.

Více informací o $POGGERS

Informace o ceně $POGGERS

Co je to $POGGERS

Oficiální webové stránky $POGGERS

Tokenomika pro $POGGERS

Předpověď cen $POGGERS

Logo Poggers

Poggers Cena ($POGGERS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 $POGGERS na USD

$0.0001001
$0.0001001$0.0001001
-29.40%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Poggers ($POGGERS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:48 (UTC+8)

Informace o ceně Poggers ($POGGERS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-29.41%

+19.24%

+19.24%

Cena Poggers ($POGGERS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se $POGGERS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $POGGERS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $POGGERS se za poslední hodinu změnila o -0.23%, za 24 hodin o -29.41% a za posledních 7 dní o +19.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Poggers ($POGGERS)

$ 98.56K
$ 98.56K$ 98.56K

--
----

$ 98.56K
$ 98.56K$ 98.56K

984.68M
984.68M 984.68M

984,682,053.5646772
984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

Aktuální tržní kapitalizace Poggers je $ 98.56K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $POGGERS je 984.68M, přičemž celková zásoba je 984682053.5646772. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 98.56K.

Historie cen v USD pro Poggers ($POGGERS)

Během dnešního dne byla změna ceny Poggers na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Poggers na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Poggers na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Poggers na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-29.41%
30 dní$ 0-31.66%
60 dní$ 0-19.14%
90 dní$ 0--

Co je Poggers ($POGGERS)

Poggers is a lifestyle brand focused on delivering high-quality, nutritious drink mixes designed for gamers, esports athletes, and anyone needing sustained energy, hydration, or better sleep. Our product lineup includes energy mixes for focus and endurance (with 200mg caffeine per serving, no artificial flavors or sugar), hydration formulas packed with vitamins A-E, and an upcoming sleep formula featuring melatonin for restful recovery. We've brought this real-world brand on-chain by launching the $POGGERS token on Solana via the Believe app, enabling community ownership, utility tied to our products, and revenue-sharing mechanisms. This bridges Web2 e-commerce with Web3, creating an ecosystem where fans can support and benefit from our growth in the booming powdered beverage market.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Poggers ($POGGERS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Poggers (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Poggers ($POGGERS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Poggers ($POGGERS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Poggers.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Poggers!

$POGGERS na místní měny

Tokenomika pro Poggers ($POGGERS)

Pochopení tokenomiky Poggers ($POGGERS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $POGGERS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Poggers ($POGGERS)

Jakou hodnotu má dnes Poggers ($POGGERS)?
Aktuální cena $POGGERS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $POGGERS v USD?
Aktuální cena $POGGERS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Poggers?
Tržní kapitalizace $POGGERS je $ 98.56K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $POGGERS v oběhu?
Objem $POGGERS v oběhu je 984.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $POGGERS?
$POGGERS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $POGGERS?
$POGGERS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování $POGGERS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $POGGERS je -- USD.
Dosáhne $POGGERS letos vyšší ceny?
$POGGERS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$POGGERS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Poggers ($POGGERS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

