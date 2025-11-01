BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Plan Bee je 0.00009226 USD. Sledujte aktualizace cen PLANB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PLANB.

Více informací o PLANB

Informace o ceně PLANB

Co je to PLANB

Tokenomika pro PLANB

Předpověď cen PLANB

Logo Plan Bee

Plan Bee Cena (PLANB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PLANB na USD

--
----
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Plan Bee (PLANB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:11 (UTC+8)

Informace o ceně Plan Bee (PLANB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00009055
$ 0.00009055
Nejnižší za 24 h
$ 0.00009258
$ 0.00009258
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00009055
$ 0.00009055

$ 0.00009258
$ 0.00009258

$ 0.00048706
$ 0.00048706

$ 0.00008629
$ 0.00008629

+0.19%

+0.90%

-21.31%

-21.31%

Cena Plan Bee (PLANB) v reálném čase je $0.00009226. Za posledních 24 hodin se PLANB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00009055 do maxima $ 0.00009258, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PLANB v historii je $ 0.00048706, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008629.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PLANB se za poslední hodinu změnila o +0.19%, za 24 hodin o +0.90% a za posledních 7 dní o -21.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Plan Bee (PLANB)

$ 91.33K
$ 91.33K

--
----

$ 91.33K
$ 91.33K

990.20M
990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089

Aktuální tržní kapitalizace Plan Bee je $ 91.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PLANB je 990.20M, přičemž celková zásoba je 990197555.5912089. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 91.33K.

Historie cen v USD pro Plan Bee (PLANB)

Během dnešního dne byla změna ceny Plan Bee na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Plan Bee na USD  $ -0.0000233588.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Plan Bee na USD  $ -0.0000569277.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Plan Bee na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.90%
30 dní$ -0.0000233588-25.31%
60 dní$ -0.0000569277-61.70%
90 dní$ 0--

Co je Plan Bee (PLANB)

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Plan Bee (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Plan Bee (PLANB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Plan Bee (PLANB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Plan Bee.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Plan Bee!

PLANB na místní měny

Tokenomika pro Plan Bee (PLANB)

Pochopení tokenomiky Plan Bee (PLANB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PLANB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Plan Bee (PLANB)

Jakou hodnotu má dnes Plan Bee (PLANB)?
Aktuální cena PLANB v USD je 0.00009226 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PLANB v USD?
Aktuální cena PLANB v USD je $ 0.00009226. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Plan Bee?
Tržní kapitalizace PLANB je $ 91.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PLANB v oběhu?
Objem PLANB v oběhu je 990.20M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PLANB?
PLANB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00048706 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PLANB?
PLANB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008629 USD.
Jaký je objem obchodování PLANB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PLANB je -- USD.
Dosáhne PLANB letos vyšší ceny?
PLANB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPLANB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:11 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,120.71

$3,875.61

$0.02472

$186.11

$1.0003

$3,875.61

$110,120.71

$186.11

$2.5081

$1,087.57

