Dnešní aktuální cena Pitaya je 0.00008472 USD. Sledujte aktualizace cen PITAYA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PITAYA.

Informace o ceně Pitaya (PITAYA) (USD)

Cena Pitaya (PITAYA) v reálném čase je $0.00008472. Za posledních 24 hodin se PITAYA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00008337 do maxima $ 0.00009052, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PITAYA v historii je $ 0.00020639, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007188.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PITAYA se za poslední hodinu změnila o +0.29%, za 24 hodin o -4.54% a za posledních 7 dní o -14.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pitaya (PITAYA)

Aktuální tržní kapitalizace Pitaya je $ 84.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PITAYA je 998.81M, přičemž celková zásoba je 999383921.997011. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 84.62K.

Historie cen v USD pro Pitaya (PITAYA)

Během dnešního dne byla změna ceny Pitaya na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pitaya na USD  $ -0.0000456214.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pitaya na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pitaya na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.54%
30 dní$ -0.0000456214-53.84%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Pitaya (PITAYA)

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Pitaya (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pitaya (PITAYA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pitaya (PITAYA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pitaya.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pitaya!

Tokenomika pro Pitaya (PITAYA)

Pochopení tokenomiky Pitaya (PITAYA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PITAYA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pitaya (PITAYA)

Jakou hodnotu má dnes Pitaya (PITAYA)?
Aktuální cena PITAYA v USD je 0.00008472 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PITAYA v USD?
Aktuální cena PITAYA v USD je $ 0.00008472. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pitaya?
Tržní kapitalizace PITAYA je $ 84.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PITAYA v oběhu?
Objem PITAYA v oběhu je 998.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PITAYA?
PITAYA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00020639 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PITAYA?
PITAYA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007188 USD.
Jaký je objem obchodování PITAYA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PITAYA je -- USD.
Dosáhne PITAYA letos vyšší ceny?
PITAYA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPITAYA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Pitaya (PITAYA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

