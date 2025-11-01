Pitaya Cena (PITAYA)
+0.29%
-4.54%
-14.15%
-14.15%
Cena Pitaya (PITAYA) v reálném čase je $0.00008472. Za posledních 24 hodin se PITAYA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00008337 do maxima $ 0.00009052, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PITAYA v historii je $ 0.00020639, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007188.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PITAYA se za poslední hodinu změnila o +0.29%, za 24 hodin o -4.54% a za posledních 7 dní o -14.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Pitaya je $ 84.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PITAYA je 998.81M, přičemž celková zásoba je 999383921.997011. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 84.62K.
Během dnešního dne byla změna ceny Pitaya na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pitaya na USD $ -0.0000456214.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pitaya na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pitaya na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-4.54%
|30 dní
|$ -0.0000456214
|-53.84%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.
Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC
