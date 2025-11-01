BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pinto Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PINTO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PINTO.

Více informací o PINTO

Informace o ceně PINTO

Co je to PINTO

Oficiální webové stránky PINTO

Tokenomika pro PINTO

Předpověď cen PINTO

Logo Pinto Coin

Pinto Coin Cena (PINTO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PINTO na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Pinto Coin (PINTO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:58:41 (UTC+8)

Informace o ceně Pinto Coin (PINTO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.10%

-8.10%

Cena Pinto Coin (PINTO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PINTO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PINTO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PINTO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -8.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pinto Coin (PINTO)

$ 76.16K
$ 76.16K$ 76.16K

--
----

$ 76.16K
$ 76.16K$ 76.16K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,266.916245
999,991,266.916245 999,991,266.916245

Aktuální tržní kapitalizace Pinto Coin je $ 76.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PINTO je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999991266.916245. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 76.16K.

Historie cen v USD pro Pinto Coin (PINTO)

Během dnešního dne byla změna ceny Pinto Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pinto Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pinto Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pinto Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-71.84%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Pinto Coin (PINTO)

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pinto Coin (PINTO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pinto Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pinto Coin (PINTO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pinto Coin (PINTO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pinto Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pinto Coin!

PINTO na místní měny

Tokenomika pro Pinto Coin (PINTO)

Pochopení tokenomiky Pinto Coin (PINTO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PINTO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pinto Coin (PINTO)

Jakou hodnotu má dnes Pinto Coin (PINTO)?
Aktuální cena PINTO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PINTO v USD?
Aktuální cena PINTO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pinto Coin?
Tržní kapitalizace PINTO je $ 76.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PINTO v oběhu?
Objem PINTO v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PINTO?
PINTO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PINTO?
PINTO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PINTO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PINTO je -- USD.
Dosáhne PINTO letos vyšší ceny?
PINTO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPINTO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:58:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pinto Coin (PINTO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

