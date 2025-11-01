BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Pinealon je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PNL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PNL.Dnešní aktuální cena Pinealon je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PNL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PNL.

Více informací o PNL

Informace o ceně PNL

Co je to PNL

Oficiální webové stránky PNL

Tokenomika pro PNL

Předpověď cen PNL

Pinealon Cena (PNL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PNL na USD

--
----
+1.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Pinealon (PNL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:58:34 (UTC+8)

Informace o ceně Pinealon (PNL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+1.07%

-2.29%

-2.29%

Cena Pinealon (PNL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PNL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PNL v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PNL se za poslední hodinu změnila o -0.20%, za 24 hodin o +1.07% a za posledních 7 dní o -2.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pinealon (PNL)

$ 35.09K
$ 35.09K$ 35.09K

--
----

$ 35.09K
$ 35.09K$ 35.09K

999.71M
999.71M 999.71M

999,706,666.019517
999,706,666.019517 999,706,666.019517

Aktuální tržní kapitalizace Pinealon je $ 35.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PNL je 999.71M, přičemž celková zásoba je 999706666.019517. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.09K.

Historie cen v USD pro Pinealon (PNL)

Během dnešního dne byla změna ceny Pinealon na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pinealon na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pinealon na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pinealon na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.07%
30 dní$ 0-48.78%
60 dní$ 0-78.92%
90 dní$ 0--

Co je Pinealon (PNL)

Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pinealon (PNL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pinealon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pinealon (PNL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pinealon (PNL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pinealon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pinealon!

PNL na místní měny

Tokenomika pro Pinealon (PNL)

Pochopení tokenomiky Pinealon (PNL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PNL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pinealon (PNL)

Jakou hodnotu má dnes Pinealon (PNL)?
Aktuální cena PNL v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PNL v USD?
Aktuální cena PNL v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pinealon?
Tržní kapitalizace PNL je $ 35.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PNL v oběhu?
Objem PNL v oběhu je 999.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PNL?
PNL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PNL?
PNL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PNL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PNL je -- USD.
Dosáhne PNL letos vyšší ceny?
PNL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPNL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:58:34 (UTC+8)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

