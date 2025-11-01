BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PIGEONS je 0.00439527 USD. Sledujte aktualizace cen PIGEONS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PIGEONS.

Více informací o PIGEONS

Informace o ceně PIGEONS

Co je to PIGEONS

Oficiální webové stránky PIGEONS

Tokenomika pro PIGEONS

Předpověď cen PIGEONS

PIGEONS Cena (PIGEONS)

Zalistování zrušeno

$0.00439527
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny PIGEONS (PIGEONS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:04:41 (UTC+8)

Informace o ceně PIGEONS (PIGEONS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0043521
Nejnižší za 24 h
$ 0.00445325
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0043521
$ 0.00445325
$ 0.00553629
$ 0.00054785
0.00%

+0.89%

-8.59%

-8.59%

Cena PIGEONS (PIGEONS) v reálném čase je $0.00439527. Za posledních 24 hodin se PIGEONS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0043521 do maxima $ 0.00445325, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PIGEONS v historii je $ 0.00553629, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00054785.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PIGEONS se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.89% a za posledních 7 dní o -8.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PIGEONS (PIGEONS)

$ 1.40M
--
$ 1.41M
318.82M
321,000,123.0000001
Aktuální tržní kapitalizace PIGEONS je $ 1.40M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PIGEONS je 318.82M, přičemž celková zásoba je 321000123.0000001. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.41M.

Historie cen v USD pro PIGEONS (PIGEONS)

Během dnešního dne byla změna ceny PIGEONS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PIGEONS na USD  $ +0.0047484501.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PIGEONS na USD  $ +0.0052648539.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PIGEONS na USD  $ +0.0035992150345622575.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.89%
30 dní$ +0.0047484501+108.04%
60 dní$ +0.0052648539+119.78%
90 dní$ +0.0035992150345622575+452.13%

Co je PIGEONS (PIGEONS)

PIGEONS is a community-driven token launched on the XRP Ledger. Originally conceived as a satirical memecoin, it has grown organically through its strong online presence and active community. The token has gained visibility via a gold verification badge on X (formerly Twitter) and has reached a market cap of over $360,000. PIGEONS currently serves no formal utility and exists primarily as a cultural and social token within the XRP ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PIGEONS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PIGEONS (PIGEONS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PIGEONS (PIGEONS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PIGEONS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PIGEONS!

PIGEONS na místní měny

Tokenomika pro PIGEONS (PIGEONS)

Pochopení tokenomiky PIGEONS (PIGEONS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PIGEONS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PIGEONS (PIGEONS)

Jakou hodnotu má dnes PIGEONS (PIGEONS)?
Aktuální cena PIGEONS v USD je 0.00439527 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PIGEONS v USD?
Aktuální cena PIGEONS v USD je $ 0.00439527. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PIGEONS?
Tržní kapitalizace PIGEONS je $ 1.40M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PIGEONS v oběhu?
Objem PIGEONS v oběhu je 318.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PIGEONS?
PIGEONS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00553629 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PIGEONS?
PIGEONS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00054785 USD.
Jaký je objem obchodování PIGEONS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PIGEONS je -- USD.
Dosáhne PIGEONS letos vyšší ceny?
PIGEONS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPIGEONS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PIGEONS (PIGEONS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

