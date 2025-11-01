BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PickleVault je 0.00103219 USD. Sledujte aktualizace cen PICKLE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PICKLE.

Více informací o PICKLE

Informace o ceně PICKLE

Co je to PICKLE

Oficiální webové stránky PICKLE

Tokenomika pro PICKLE

Předpověď cen PICKLE

Logo PickleVault

PickleVault Cena (PICKLE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PICKLE na USD

$0.00103219
+63.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PickleVault (PICKLE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:21:20 (UTC+8)

Informace o ceně PickleVault (PICKLE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00061926
Nejnižší za 24 h
$ 0.00173339
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00061926
$ 0.00173339
$ 0.00814848
$ 0.0006151
-1.35%

+63.36%

-19.26%

-19.26%

Cena PickleVault (PICKLE) v reálném čase je $0.00103219. Za posledních 24 hodin se PICKLE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00061926 do maxima $ 0.00173339, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PICKLE v historii je $ 0.00814848, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0006151.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PICKLE se za poslední hodinu změnila o -1.35%, za 24 hodin o +63.36% a za posledních 7 dní o -19.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PickleVault (PICKLE)

$ 428.64K
--
$ 428.64K
410.00M
409,997,282.800188
Aktuální tržní kapitalizace PickleVault je $ 428.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PICKLE je 410.00M, přičemž celková zásoba je 409997282.800188. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 428.64K.

Historie cen v USD pro PickleVault (PICKLE)

Během dnešního dne byla změna ceny PickleVault na USD  $ +0.00040035.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PickleVault na USD  $ -0.0007048189.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PickleVault na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PickleVault na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00040035+63.36%
30 dní$ -0.0007048189-68.28%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je PickleVault (PICKLE)

The most sophisticated supply shock in sports card history. Perfect distribution. Wealthy holders. Systematic accumulation. The stars have aligned for the ultimate supply crunch. You buy $PICKLE, the vault accrues fees, the fees are used to purchase more Ben Johns Rookie Cards, the value of the vault grows.

More funds raised -> more cards purchased -> lower float -> higher vault value

Yeah. It's going to be huge.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PickleVault (PICKLE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PickleVault (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PickleVault (PICKLE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PickleVault (PICKLE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PickleVault.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PickleVault!

PICKLE na místní měny

Tokenomika pro PickleVault (PICKLE)

Pochopení tokenomiky PickleVault (PICKLE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PICKLE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PickleVault (PICKLE)

Jakou hodnotu má dnes PickleVault (PICKLE)?
Aktuální cena PICKLE v USD je 0.00103219 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PICKLE v USD?
Aktuální cena PICKLE v USD je $ 0.00103219. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PickleVault?
Tržní kapitalizace PICKLE je $ 428.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PICKLE v oběhu?
Objem PICKLE v oběhu je 410.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PICKLE?
PICKLE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00814848 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PICKLE?
PICKLE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0006151 USD.
Jaký je objem obchodování PICKLE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PICKLE je -- USD.
Dosáhne PICKLE letos vyšší ceny?
PICKLE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPICKLE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PickleVault (PICKLE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

