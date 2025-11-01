BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PickleCharts Token je 0.00166784 USD. Sledujte aktualizace cen PCC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PCC.

PickleCharts Token Cena (PCC)

Aktuální cena 1 PCC na USD

$0.00166784
$0.00166784
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny PickleCharts Token (PCC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:12:06 (UTC+8)

Informace o ceně PickleCharts Token (PCC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00764956
$ 0.00764956

$ 0.00165932
$ 0.00165932

--

--

-31.99%

-31.99%

Cena PickleCharts Token (PCC) v reálném čase je $0.00166784. Za posledních 24 hodin se PCC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PCC v historii je $ 0.00764956, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00165932.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PCC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -31.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PickleCharts Token (PCC)

$ 27.93K
$ 27.93K

--
--

$ 32.94K
$ 32.94K

16.75M
16.75M

19,748,163.33791203
19,748,163.33791203

Aktuální tržní kapitalizace PickleCharts Token je $ 27.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PCC je 16.75M, přičemž celková zásoba je 19748163.33791203. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 32.94K.

Historie cen v USD pro PickleCharts Token (PCC)

Během dnešního dne byla změna ceny PickleCharts Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PickleCharts Token na USD  $ -0.0005167607.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PickleCharts Token na USD  $ -0.0009532376.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PickleCharts Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0005167607-30.98%
60 dní$ -0.0009532376-57.15%
90 dní$ 0--

Co je PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PickleCharts Token (PCC)

Předpověď ceny PickleCharts Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PickleCharts Token (PCC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PickleCharts Token (PCC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PickleCharts Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PickleCharts Token!

PCC na místní měny

Tokenomika pro PickleCharts Token (PCC)

Pochopení tokenomiky PickleCharts Token (PCC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PCC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PickleCharts Token (PCC)

Jakou hodnotu má dnes PickleCharts Token (PCC)?
Aktuální cena PCC v USD je 0.00166784 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PCC v USD?
Aktuální cena PCC v USD je $ 0.00166784. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PickleCharts Token?
Tržní kapitalizace PCC je $ 27.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PCC v oběhu?
Objem PCC v oběhu je 16.75M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PCC?
PCC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00764956 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PCC?
PCC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00165932 USD.
Jaký je objem obchodování PCC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PCC je -- USD.
Dosáhne PCC letos vyšší ceny?
PCC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPCC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:12:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PickleCharts Token (PCC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,153.71

$3,877.35

$0.02400

$186.47

$1.0003

