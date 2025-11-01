BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pharmachain AI je 0.00079958 USD. Sledujte aktualizace cen PHAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHAI.

Více informací o PHAI

Informace o ceně PHAI

Co je to PHAI

Bílá kniha pro PHAI

Oficiální webové stránky PHAI

Tokenomika pro PHAI

Předpověď cen PHAI

Logo Pharmachain AI

Pharmachain AI Cena (PHAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PHAI na USD

$0.00080018
+25.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Pharmachain AI (PHAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:57:58 (UTC+8)

Informace o ceně Pharmachain AI (PHAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00060354
Nejnižší za 24 h
$ 0.00083401
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00060354
$ 0.00083401
$ 0.00142306
$ 0.00023748
+1.89%

+24.15%

+43.98%

+43.98%

Cena Pharmachain AI (PHAI) v reálném čase je $0.00079958. Za posledních 24 hodin se PHAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00060354 do maxima $ 0.00083401, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHAI v historii je $ 0.00142306, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00023748.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHAI se za poslední hodinu změnila o +1.89%, za 24 hodin o +24.15% a za posledních 7 dní o +43.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pharmachain AI (PHAI)

$ 133.13K
--
$ 799.58K
166.50M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Pharmachain AI je $ 133.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PHAI je 166.50M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 799.58K.

Historie cen v USD pro Pharmachain AI (PHAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Pharmachain AI na USD  $ +0.00015552.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pharmachain AI na USD  $ +0.0003182746.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pharmachain AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pharmachain AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00015552+24.15%
30 dní$ +0.0003182746+39.81%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pharmachain AI (PHAI)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pharmachain AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pharmachain AI (PHAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pharmachain AI (PHAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pharmachain AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pharmachain AI!

PHAI na místní měny

Tokenomika pro Pharmachain AI (PHAI)

Pochopení tokenomiky Pharmachain AI (PHAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pharmachain AI (PHAI)

Jakou hodnotu má dnes Pharmachain AI (PHAI)?
Aktuální cena PHAI v USD je 0.00079958 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PHAI v USD?
Aktuální cena PHAI v USD je $ 0.00079958. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pharmachain AI?
Tržní kapitalizace PHAI je $ 133.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PHAI v oběhu?
Objem PHAI v oběhu je 166.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PHAI?
PHAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00142306 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PHAI?
PHAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00023748 USD.
Jaký je objem obchodování PHAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PHAI je -- USD.
Dosáhne PHAI letos vyšší ceny?
PHAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPHAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:57:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pharmachain AI (PHAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,121.62

$3,876.02

$0.02480

$186.16

$1.0003

$3,876.02

$110,121.62

$186.16

$2.5086

$1,087.77

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09882

$0.02499

$0.00416

$0.00006031

$0.0046000

$0.0044

$0.0000818

