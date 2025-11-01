BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PepeVerse je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PVRSE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PVRSE.

Více informací o PVRSE

Informace o ceně PVRSE

Co je to PVRSE

Bílá kniha pro PVRSE

Oficiální webové stránky PVRSE

Tokenomika pro PVRSE

Předpověď cen PVRSE

Logo PepeVerse

PepeVerse Cena (PVRSE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PVRSE na USD

--
----
+1.70%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny PepeVerse (PVRSE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:57:37 (UTC+8)

Informace o ceně PepeVerse (PVRSE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.82%

+2.42%

-4.05%

-4.05%

Cena PepeVerse (PVRSE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PVRSE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PVRSE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PVRSE se za poslední hodinu změnila o +0.82%, za 24 hodin o +2.42% a za posledních 7 dní o -4.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PepeVerse (PVRSE)

$ 74.86K
$ 74.86K$ 74.86K

--
----

$ 74.86K
$ 74.86K$ 74.86K

999.76M
999.76M 999.76M

999,755,198.531688
999,755,198.531688 999,755,198.531688

Aktuální tržní kapitalizace PepeVerse je $ 74.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PVRSE je 999.76M, přičemž celková zásoba je 999755198.531688. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 74.86K.

Historie cen v USD pro PepeVerse (PVRSE)

Během dnešního dne byla změna ceny PepeVerse na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PepeVerse na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PepeVerse na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PepeVerse na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.42%
30 dní$ 0-33.56%
60 dní$ 0-15.95%
90 dní$ 0--

Co je PepeVerse (PVRSE)

PepeVerse is a community-driven brand that blends NFTs, play-to-earn gaming, IRL drops such as rosin gummies and merch, and culture marketing into a single ecosystem. Launched in January 2025, the project was built to be unruggable, transparent, and long lasting. PepeVerse has active community channels, ongoing NFT initiatives, and partnerships that integrate directly into play-to-earn gaming. Real-world art collaborations, including murals, connect the digital brand to offline culture. Mint proceeds and ecosystem revenue are continually reinvested into growth initiatives that support $PVRSE awareness, liquidity, and long-term stability.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PepeVerse (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PepeVerse (PVRSE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PepeVerse (PVRSE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PepeVerse.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PepeVerse!

PVRSE na místní měny

Tokenomika pro PepeVerse (PVRSE)

Pochopení tokenomiky PepeVerse (PVRSE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PVRSE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PepeVerse (PVRSE)

Jakou hodnotu má dnes PepeVerse (PVRSE)?
Aktuální cena PVRSE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PVRSE v USD?
Aktuální cena PVRSE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PepeVerse?
Tržní kapitalizace PVRSE je $ 74.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PVRSE v oběhu?
Objem PVRSE v oběhu je 999.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PVRSE?
PVRSE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PVRSE?
PVRSE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PVRSE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PVRSE je -- USD.
Dosáhne PVRSE letos vyšší ceny?
PVRSE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPVRSE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:57:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PepeVerse (PVRSE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

