Dnešní aktuální cena PEPETO je 0.00056012 USD. Sledujte aktualizace cen PEPETO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEPETO.

PEPETO Cena (PEPETO)

Zalistování zrušeno

$0.00056012
$0.00056012$0.00056012
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny PEPETO (PEPETO)
Informace o ceně PEPETO (PEPETO) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.068676
$ 0.068676$ 0.068676

$ 0.00003379
$ 0.00003379$ 0.00003379

+38.34%

+38.34%

Cena PEPETO (PEPETO) v reálném čase je $0.00056012. Za posledních 24 hodin se PEPETO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PEPETO v historii je $ 0.068676, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003379.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PEPETO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +38.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PEPETO (PEPETO)

$ 56.01K
$ 56.01K$ 56.01K

$ 56.01K
$ 56.01K$ 56.01K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace PEPETO je $ 56.01K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PEPETO je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 56.01K.

Historie cen v USD pro PEPETO (PEPETO)

Během dnešního dne byla změna ceny PEPETO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PEPETO na USD  $ +0.0009837744.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PEPETO na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PEPETO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0009837744+175.64%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je PEPETO (PEPETO)

The PEPETO project, under the symbolic guidance of PEPETO, the god of frogs, is a cryptocurrency initiative centered on the $PEPETO token, launched on the Ethereum blockchain. It aims to embody trust, strength, and transparency, with a fully audited smart contract and openly disclosed code to ensure security and community confidence. PEPETO represents a vision of wisdom, safety, and unity for the crypto community, distinguishing itself from other memecoins like Pepe by emphasizing technological innovation and optimization. The project introduces a revolutionary exchange platform that integrates all memecoins, providing them with real value and a space to thrive. PEPETO’s bridge technology facilitates secure, transparent cross-blockchain transfers, symbolizing fairness and the future of decentralized systems. Unlike Pepe, which lacked critical components, PEPETO delivers a complete solution, leveraging advanced technology to foster a unified and innovative crypto ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PEPETO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PEPETO (PEPETO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PEPETO (PEPETO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PEPETO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PEPETO!

Tokenomika pro PEPETO (PEPETO)

Pochopení tokenomiky PEPETO (PEPETO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PEPETO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PEPETO (PEPETO)

Jakou hodnotu má dnes PEPETO (PEPETO)?
Aktuální cena PEPETO v USD je 0.00056012 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PEPETO v USD?
Aktuální cena PEPETO v USD je $ 0.00056012. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PEPETO?
Tržní kapitalizace PEPETO je $ 56.01K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PEPETO v oběhu?
Objem PEPETO v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PEPETO?
PEPETO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.068676 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PEPETO?
PEPETO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003379 USD.
Jaký je objem obchodování PEPETO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PEPETO je -- USD.
Dosáhne PEPETO letos vyšší ceny?
PEPETO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPEPETO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PEPETO (PEPETO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

