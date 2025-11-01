BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PEPECAT je 0.00331295 USD. Sledujte aktualizace cen PEPECAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEPECAT.Dnešní aktuální cena PEPECAT je 0.00331295 USD. Sledujte aktualizace cen PEPECAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEPECAT.

Více informací o PEPECAT

Informace o ceně PEPECAT

Co je to PEPECAT

Oficiální webové stránky PEPECAT

Tokenomika pro PEPECAT

Předpověď cen PEPECAT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PEPECAT

PEPECAT Cena (PEPECAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PEPECAT na USD

$0.00331295
$0.00331295$0.00331295
-2.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PEPECAT (PEPECAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:21:12 (UTC+8)

Informace o ceně PEPECAT (PEPECAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00326409
$ 0.00326409$ 0.00326409
Nejnižší za 24 h
$ 0.00346715
$ 0.00346715$ 0.00346715
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00326409
$ 0.00326409$ 0.00326409

$ 0.00346715
$ 0.00346715$ 0.00346715

$ 0.01174348
$ 0.01174348$ 0.01174348

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

-2.24%

-14.30%

-14.30%

Cena PEPECAT (PEPECAT) v reálném čase je $0.00331295. Za posledních 24 hodin se PEPECAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00326409 do maxima $ 0.00346715, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PEPECAT v historii je $ 0.01174348, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PEPECAT se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o -2.24% a za posledních 7 dní o -14.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PEPECAT (PEPECAT)

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

989.74M
989.74M 989.74M

989,738,781.498997
989,738,781.498997 989,738,781.498997

Aktuální tržní kapitalizace PEPECAT je $ 3.28M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PEPECAT je 989.74M, přičemž celková zásoba je 989738781.498997. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.28M.

Historie cen v USD pro PEPECAT (PEPECAT)

Během dnešního dne byla změna ceny PEPECAT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PEPECAT na USD  $ -0.0009270465.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PEPECAT na USD  $ -0.0009336293.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PEPECAT na USD  $ -0.000985133909417817.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.24%
30 dní$ -0.0009270465-27.98%
60 dní$ -0.0009336293-28.18%
90 dní$ -0.000985133909417817-22.92%

Co je PEPECAT (PEPECAT)

The memecoin that purrs in harmony for cat enthusiasts and admirers of the iconic Pepe! When the power of memes merges with a love for cats, it creates a unique memecoin that brings joy and laughter. This playful currency captures the spirit of fun and community, offering a delightful blend of feline charm and meme culture. It's more than just a coin—it's a celebration of cats, humor, and connection!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PEPECAT (PEPECAT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PEPECAT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PEPECAT (PEPECAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PEPECAT (PEPECAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PEPECAT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PEPECAT!

PEPECAT na místní měny

Tokenomika pro PEPECAT (PEPECAT)

Pochopení tokenomiky PEPECAT (PEPECAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PEPECAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PEPECAT (PEPECAT)

Jakou hodnotu má dnes PEPECAT (PEPECAT)?
Aktuální cena PEPECAT v USD je 0.00331295 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PEPECAT v USD?
Aktuální cena PEPECAT v USD je $ 0.00331295. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PEPECAT?
Tržní kapitalizace PEPECAT je $ 3.28M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PEPECAT v oběhu?
Objem PEPECAT v oběhu je 989.74M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PEPECAT?
PEPECAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01174348 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PEPECAT?
PEPECAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PEPECAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PEPECAT je -- USD.
Dosáhne PEPECAT letos vyšší ceny?
PEPECAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPEPECAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:21:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PEPECAT (PEPECAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,216.95
$110,216.95$110,216.95

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.81
$3,877.81$3,877.81

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02342
$0.02342$0.02342

-27.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.55
$186.55$186.55

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.81
$3,877.81$3,877.81

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,216.95
$110,216.95$110,216.95

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.55
$186.55$186.55

-0.85%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5101
$2.5101$2.5101

-0.55%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.47
$1,086.47$1,086.47

+0.19%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07925
$0.07925$0.07925

+58.50%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.61500
$0.61500$0.61500

+2,975.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.61500
$0.61500$0.61500

+2,975.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00291
$0.00291$0.00291

+142.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0037000
$0.0037000$0.0037000

+88.58%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000800
$0.0000800$0.0000800

+60.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.383
$20.383$20.383

+58.44%