Co je Peanut (NUX)

Everyone wants to buy cheaper and sell higher. But the volatility and imperfect mechanisms of AMMs make trading on DEXs less profitable due to significant slippage. As a result, users overpay even for minor trades. These are the problems that Peanut solves!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Peanut (NUX) Oficiální webová stránka