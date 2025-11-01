BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Patience Token je 3.59 USD. Sledujte aktualizace cen PATIENCE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PATIENCE.

Více informací o PATIENCE

Informace o ceně PATIENCE

Co je to PATIENCE

Oficiální webové stránky PATIENCE

Tokenomika pro PATIENCE

Předpověď cen PATIENCE

Logo Patience Token

Patience Token Cena (PATIENCE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PATIENCE na USD

$3.59
$3.59
+2.20%1D
USD
Graf aktuální ceny Patience Token (PATIENCE)
Informace o ceně Patience Token (PATIENCE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 3.49
$ 3.49
Nejnižší za 24 h
$ 3.59
$ 3.59
Nejvyšší za 24 h

$ 3.49
$ 3.49

$ 3.59
$ 3.59

$ 7.6
$ 7.6

$ 1.94
$ 1.94

+0.40%

+2.21%

+6.93%

+6.93%

Cena Patience Token (PATIENCE) v reálném čase je $3.59. Za posledních 24 hodin se PATIENCE obchodoval v rozmezí od minima $ 3.49 do maxima $ 3.59, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PATIENCE v historii je $ 7.6, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.94.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PATIENCE se za poslední hodinu změnila o +0.40%, za 24 hodin o +2.21% a za posledních 7 dní o +6.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Patience Token (PATIENCE)

$ 5.85M
$ 5.85M

--
--

$ 27.86M
$ 27.86M

1.63M
1.63M

7,777,777.0
7,777,777.0

Aktuální tržní kapitalizace Patience Token je $ 5.85M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PATIENCE je 1.63M, přičemž celková zásoba je 7777777.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 27.86M.

Historie cen v USD pro Patience Token (PATIENCE)

Během dnešního dne byla změna ceny Patience Token na USD  $ +0.077607.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Patience Token na USD  $ +0.1590014590.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Patience Token na USD  $ -0.3421158710.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Patience Token na USD  $ +1.330542675367883.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.077607+2.21%
30 dní$ +0.1590014590+4.43%
60 dní$ -0.3421158710-9.52%
90 dní$ +1.330542675367883+58.89%

Co je Patience Token (PATIENCE)

PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Patience Token (PATIENCE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Patience Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Patience Token (PATIENCE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Patience Token (PATIENCE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Patience Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Patience Token!

PATIENCE na místní měny

Tokenomika pro Patience Token (PATIENCE)

Pochopení tokenomiky Patience Token (PATIENCE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PATIENCE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Patience Token (PATIENCE)

Jakou hodnotu má dnes Patience Token (PATIENCE)?
Aktuální cena PATIENCE v USD je 3.59 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PATIENCE v USD?
Aktuální cena PATIENCE v USD je $ 3.59. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Patience Token?
Tržní kapitalizace PATIENCE je $ 5.85M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PATIENCE v oběhu?
Objem PATIENCE v oběhu je 1.63M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PATIENCE?
PATIENCE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 7.6 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PATIENCE?
PATIENCE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.94 USD.
Jaký je objem obchodování PATIENCE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PATIENCE je -- USD.
Dosáhne PATIENCE letos vyšší ceny?
PATIENCE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPATIENCE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Patience Token (PATIENCE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

