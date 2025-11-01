BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Pangolin je 0.00001917 USD. Sledujte aktualizace cen PANG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PANG.Dnešní aktuální cena Pangolin je 0.00001917 USD. Sledujte aktualizace cen PANG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PANG.

Více informací o PANG

Informace o ceně PANG

Co je to PANG

Oficiální webové stránky PANG

Tokenomika pro PANG

Předpověď cen PANG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Pangolin

Pangolin Cena (PANG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PANG na USD

--
----
-7.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Pangolin (PANG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:10:10 (UTC+8)

Informace o ceně Pangolin (PANG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000019
$ 0.000019$ 0.000019
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000019
$ 0.000019$ 0.000019

$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207

$ 0.00010001
$ 0.00010001$ 0.00010001

$ 0.00001588
$ 0.00001588$ 0.00001588

--

-7.39%

-1.88%

-1.88%

Cena Pangolin (PANG) v reálném čase je $0.00001917. Za posledních 24 hodin se PANG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000019 do maxima $ 0.0000207, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PANG v historii je $ 0.00010001, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001588.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PANG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -7.39% a za posledních 7 dní o -1.88%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pangolin (PANG)

$ 14.30K
$ 14.30K$ 14.30K

--
----

$ 18.98K
$ 18.98K$ 18.98K

745.82M
745.82M 745.82M

990,039,899.72432
990,039,899.72432 990,039,899.72432

Aktuální tržní kapitalizace Pangolin je $ 14.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PANG je 745.82M, přičemž celková zásoba je 990039899.72432. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.98K.

Historie cen v USD pro Pangolin (PANG)

Během dnešního dne byla změna ceny Pangolin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pangolin na USD  $ -0.0000098165.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pangolin na USD  $ -0.0000144233.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pangolin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.39%
30 dní$ -0.0000098165-51.20%
60 dní$ -0.0000144233-75.23%
90 dní$ 0--

Co je Pangolin (PANG)

Pang is a crypto project on Abstract founded by the Pang Gang. We are serving up art and fun with a side of finance. With weekly updates to Pang Verse comic/Manga series, and consistent meme proliferation, Pang aims to be a leader on Abstract. We understand a level of transparency is necessary, therefore we will always be open to questions. Feel free to dm us on X or join us in our telegram group. Updates to the project will be posted publicly, and community opinion will always be brought into consideration before major decisions are made. Pang is here to play, and here to stay! The journey has begun and the friends we make along the way are the real treasure.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pangolin (PANG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pangolin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pangolin (PANG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pangolin (PANG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pangolin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pangolin!

PANG na místní měny

Tokenomika pro Pangolin (PANG)

Pochopení tokenomiky Pangolin (PANG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PANG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pangolin (PANG)

Jakou hodnotu má dnes Pangolin (PANG)?
Aktuální cena PANG v USD je 0.00001917 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PANG v USD?
Aktuální cena PANG v USD je $ 0.00001917. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pangolin?
Tržní kapitalizace PANG je $ 14.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PANG v oběhu?
Objem PANG v oběhu je 745.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PANG?
PANG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00010001 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PANG?
PANG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001588 USD.
Jaký je objem obchodování PANG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PANG je -- USD.
Dosáhne PANG letos vyšší ceny?
PANG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPANG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:10:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pangolin (PANG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.24
$110,170.24$110,170.24

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.74
$3,877.74$3,877.74

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02420
$0.02420$0.02420

-24.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.74
$3,877.74$3,877.74

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.24
$110,170.24$110,170.24

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09251
$0.09251$0.09251

+85.02%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01985
$0.01985$0.01985

-0.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00720
$0.00720$0.00720

+500.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051263
$0.0051263$0.0051263

+161.27%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000321
$0.000321$0.000321

+60.50%