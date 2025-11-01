BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Paimon Cursor SPV Token je 350.24 USD. Sledujte aktualizace cen CRSR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRSR.

Paimon Cursor SPV Token Cena (CRSR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CRSR na USD

$350.24
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Paimon Cursor SPV Token (CRSR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:07 (UTC+8)

Informace o ceně Paimon Cursor SPV Token (CRSR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 353.83
$ 338.32
0.00%

0.00%

Cena Paimon Cursor SPV Token (CRSR) v reálném čase je $350.24. Za posledních 24 hodin se CRSR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRSR v historii je $ 353.83, zatímco nejnižší cena v historii je $ 338.32.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRSR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

$ 1.00M
--
$ 1.00M
2.86K
2,857.14285714286
Aktuální tržní kapitalizace Paimon Cursor SPV Token je $ 1.00M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CRSR je 2.86K, přičemž celková zásoba je 2857.14285714286. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.00M.

Historie cen v USD pro Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Během dnešního dne byla změna ceny Paimon Cursor SPV Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Paimon Cursor SPV Token na USD  $ -0.0135542880.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Paimon Cursor SPV Token na USD  $ -1.6678428800.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Paimon Cursor SPV Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0135542880-0.00%
60 dní$ -1.6678428800-0.47%
90 dní$ 0--

Co je Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

CRSR offers fractional ownership in a BVI SPV investing in Cursor AI/Anysphere (valued at $9.9B), an AI code editor with record SaaS growth ($500M ARR). The token confers no voting rights, with liquidity limited until IPO/acquisition. Fees include a 1% SPV management fee. Secondary trading may be available on Paimon’s platform. Tokens are deployed on BNB Chain, with future multi-chain support planned.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Paimon Cursor SPV Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Paimon Cursor SPV Token (CRSR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Paimon Cursor SPV Token (CRSR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Paimon Cursor SPV Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Paimon Cursor SPV Token!

CRSR na místní měny

Tokenomika pro Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Pochopení tokenomiky Paimon Cursor SPV Token (CRSR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRSR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Jakou hodnotu má dnes Paimon Cursor SPV Token (CRSR)?
Aktuální cena CRSR v USD je 350.24 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRSR v USD?
Aktuální cena CRSR v USD je $ 350.24. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Paimon Cursor SPV Token?
Tržní kapitalizace CRSR je $ 1.00M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRSR v oběhu?
Objem CRSR v oběhu je 2.86K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRSR?
CRSR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 353.83 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRSR?
CRSR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 338.32 USD.
Jaký je objem obchodování CRSR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRSR je -- USD.
Dosáhne CRSR letos vyšší ceny?
CRSR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRSR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

