BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena OX Labs je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OXLABS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OXLABS.Dnešní aktuální cena OX Labs je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OXLABS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OXLABS.

Více informací o OXLABS

Informace o ceně OXLABS

Co je to OXLABS

Bílá kniha pro OXLABS

Oficiální webové stránky OXLABS

Tokenomika pro OXLABS

Předpověď cen OXLABS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo OX Labs

OX Labs Cena (OXLABS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OXLABS na USD

--
----
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny OX Labs (OXLABS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:09:49 (UTC+8)

Informace o ceně OX Labs (OXLABS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.18%

-10.24%

-10.24%

Cena OX Labs (OXLABS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se OXLABS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OXLABS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OXLABS se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o -0.18% a za posledních 7 dní o -10.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OX Labs (OXLABS)

$ 7.56K
$ 7.56K$ 7.56K

--
----

$ 7.95K
$ 7.95K$ 7.95K

946.48M
946.48M 946.48M

996,132,227.985512
996,132,227.985512 996,132,227.985512

Aktuální tržní kapitalizace OX Labs je $ 7.56K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OXLABS je 946.48M, přičemž celková zásoba je 996132227.985512. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.95K.

Historie cen v USD pro OX Labs (OXLABS)

Během dnešního dne byla změna ceny OX Labs na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny OX Labs na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny OX Labs na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny OX Labs na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.18%
30 dní$ 0-21.98%
60 dní$ 0-21.96%
90 dní$ 0--

Co je OX Labs (OXLABS)

OX Labs is a decentralized AI coordination protocol built on Solana. It provides users with access to a growing library of advanced AI models without subscriptions or usage-based fees. Users gain access through token-based permissions that require holding $OXLABS. All operations, including tool management, treasury spending, and marketing decisions, are governed transparently via an on-chain DAO. Swap fees collected through the platform are used to purchase and burn $OXLABS, reinforcing a deflationary and community-aligned token economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny OX Labs (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OX Labs (OXLABS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OX Labs (OXLABS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OX Labs.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OX Labs!

OXLABS na místní měny

Tokenomika pro OX Labs (OXLABS)

Pochopení tokenomiky OX Labs (OXLABS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OXLABS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OX Labs (OXLABS)

Jakou hodnotu má dnes OX Labs (OXLABS)?
Aktuální cena OXLABS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OXLABS v USD?
Aktuální cena OXLABS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OX Labs?
Tržní kapitalizace OXLABS je $ 7.56K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OXLABS v oběhu?
Objem OXLABS v oběhu je 946.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OXLABS?
OXLABS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OXLABS?
OXLABS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OXLABS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OXLABS je -- USD.
Dosáhne OXLABS letos vyšší ceny?
OXLABS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOXLABS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:09:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se OX Labs (OXLABS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.27
$110,170.27$110,170.27

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.74
$3,877.74$3,877.74

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02420
$0.02420$0.02420

-24.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.74
$3,877.74$3,877.74

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.27
$110,170.27$110,170.27

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09325
$0.09325$0.09325

+86.50%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01985
$0.01985$0.01985

-0.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00697
$0.00697$0.00697

+480.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050102
$0.0050102$0.0050102

+155.36%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000832
$0.0000832$0.0000832

+66.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000321
$0.000321$0.000321

+60.50%