Dnešní aktuální cena OwO Solana je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OWO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OWO.

Více informací o OWO

Informace o ceně OWO

Co je to OWO

Oficiální webové stránky OWO

Tokenomika pro OWO

Předpověď cen OWO

Logo OwO Solana

OwO Solana Cena (OWO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OWO na USD

$0.00012946
-6.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny OwO Solana (OWO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:56:33 (UTC+8)

Informace o ceně OwO Solana (OWO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-3.10%

-6.36%

-26.87%

-26.87%

Cena OwO Solana (OWO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se OWO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OWO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OWO se za poslední hodinu změnila o -3.10%, za 24 hodin o -6.36% a za posledních 7 dní o -26.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OwO Solana (OWO)

$ 121.61K
--
$ 121.61K
939.38M
939,382,847.278052
Aktuální tržní kapitalizace OwO Solana je $ 121.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OWO je 939.38M, přičemž celková zásoba je 939382847.278052. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 121.61K.

Historie cen v USD pro OwO Solana (OWO)

Během dnešního dne byla změna ceny OwO Solana na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny OwO Solana na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny OwO Solana na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny OwO Solana na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.36%
30 dní$ 0-23.80%
60 dní$ 0+31.08%
90 dní$ 0--

Co je OwO Solana (OWO)

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj OwO Solana (OWO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny OwO Solana (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OwO Solana (OWO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OwO Solana (OWO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OwO Solana.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OwO Solana!

OWO na místní měny

Tokenomika pro OwO Solana (OWO)

Pochopení tokenomiky OwO Solana (OWO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OWO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OwO Solana (OWO)

Jakou hodnotu má dnes OwO Solana (OWO)?
Aktuální cena OWO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OWO v USD?
Aktuální cena OWO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OwO Solana?
Tržní kapitalizace OWO je $ 121.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OWO v oběhu?
Objem OWO v oběhu je 939.38M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OWO?
OWO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OWO?
OWO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OWO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OWO je -- USD.
Dosáhne OWO letos vyšší ceny?
OWO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOWO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se OwO Solana (OWO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

