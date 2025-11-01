BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OSOL je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OSOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OSOL.

Více informací o OSOL

Informace o ceně OSOL

Co je to OSOL

Bílá kniha pro OSOL

Oficiální webové stránky OSOL

Tokenomika pro OSOL

Předpověď cen OSOL

OSOL Cena (OSOL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OSOL na USD

$0.00033906
+2.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny OSOL (OSOL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:04:18 (UTC+8)

Informace o ceně OSOL (OSOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.292018
$ 0
-0.25%

+2.82%

-8.60%

-8.60%

Cena OSOL (OSOL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se OSOL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OSOL v historii je $ 0.292018, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OSOL se za poslední hodinu změnila o -0.25%, za 24 hodin o +2.82% a za posledních 7 dní o -8.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OSOL (OSOL)

$ 339.06K
--
$ 339.06K
999.99M
999,985,646.7809649
Aktuální tržní kapitalizace OSOL je $ 339.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OSOL je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999985646.7809649. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 339.06K.

Historie cen v USD pro OSOL (OSOL)

Během dnešního dne byla změna ceny OSOL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny OSOL na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny OSOL na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny OSOL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.82%
30 dní$ 0-63.37%
60 dní$ 0-70.82%
90 dní$ 0--

Co je OSOL (OSOL)

OSOL operates as an index fund, tracking Solana’s top 100 AI projects. Think of OSOL as the S&P500 of Solana-based AI projects, including AI infrastructure projects, AI agents, and AI meme tokens. OSOL employs a systematic investment approach to track and weight the leading AI, AI-Infra, AI-DePINs, AI-Agents, AI-Memes, built on Solana. The index provides both institutional and retail investors with diversified exposure to the growing AI sector through a single, professionally managed instrument.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny OSOL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OSOL (OSOL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OSOL (OSOL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OSOL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OSOL!

OSOL na místní měny

Tokenomika pro OSOL (OSOL)

Pochopení tokenomiky OSOL (OSOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OSOL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OSOL (OSOL)

Jakou hodnotu má dnes OSOL (OSOL)?
Aktuální cena OSOL v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OSOL v USD?
Aktuální cena OSOL v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OSOL?
Tržní kapitalizace OSOL je $ 339.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OSOL v oběhu?
Objem OSOL v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OSOL?
OSOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.292018 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OSOL?
OSOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OSOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OSOL je -- USD.
Dosáhne OSOL letos vyšší ceny?
OSOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOSOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se OSOL (OSOL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

