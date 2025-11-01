BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ORYNTH je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ORY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ORY.

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:04:11 (UTC+8)

Cena ORYNTH (ORY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ORY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ORY v historii je $ 0.00368344, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ORY se za poslední hodinu změnila o -0.63%, za 24 hodin o +10.63% a za posledních 7 dní o -2.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace ORYNTH je $ 907.78K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ORY je 999.92M, přičemž celková zásoba je 999923733.308684. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 907.78K.

Historie cen v USD pro ORYNTH (ORY)

Během dnešního dne byla změna ceny ORYNTH na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ORYNTH na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ORYNTH na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ORYNTH na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+10.63%
30 dní$ 0+28.12%
60 dní$ 0-61.70%
90 dní$ 0--

Co je ORYNTH (ORY)

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ORYNTH (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ORYNTH (ORY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ORYNTH (ORY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ORYNTH.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ORYNTH!

ORY na místní měny

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ORYNTH (ORY)

Jakou hodnotu má dnes ORYNTH (ORY)?
Aktuální cena ORY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ORY v USD?
Aktuální cena ORY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ORYNTH?
Tržní kapitalizace ORY je $ 907.78K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ORY v oběhu?
Objem ORY v oběhu je 999.92M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ORY?
ORY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00368344 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ORY?
ORY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ORY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ORY je -- USD.
Dosáhne ORY letos vyšší ceny?
ORY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenORY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:04:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ORYNTH (ORY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

