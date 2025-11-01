Orgo Cena (ORGO)
-0.74%
-2.01%
-3.13%
-3.13%
Cena Orgo (ORGO) v reálném čase je $0.00573423. Za posledních 24 hodin se ORGO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00510074 do maxima $ 0.00670438, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ORGO v historii je $ 0.01118743, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00115957.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ORGO se za poslední hodinu změnila o -0.74%, za 24 hodin o -2.01% a za posledních 7 dní o -3.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Orgo je $ 2.86M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ORGO je 499.99M, přičemž celková zásoba je 999991966.4805582. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.73M.
Během dnešního dne byla změna ceny Orgo na USD $ -0.000118043359390023.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Orgo na USD $ -0.0005111928.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Orgo na USD $ +0.0037194165.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Orgo na USD $ +0.002123809709472184.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000118043359390023
|-2.01%
|30 dní
|$ -0.0005111928
|-8.91%
|60 dní
|$ +0.0037194165
|+64.86%
|90 dní
|$ +0.002123809709472184
|+58.82%
Orgo provides fast desktop infrastructure for AI agents, enabling sub-second boot times and full computer environments. The platform streamlines computer-use agent development, deployment, and scaling with a developer-friendly SDK.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
