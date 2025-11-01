BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ORCIB je 0.02306334 USD. Sledujte aktualizace cen PALMO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PALMO.

Více informací o PALMO

Informace o ceně PALMO

Co je to PALMO

Bílá kniha pro PALMO

Oficiální webové stránky PALMO

Tokenomika pro PALMO

Předpověď cen PALMO

Logo ORCIB

ORCIB Cena (PALMO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PALMO na USD

$0.02304985
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ORCIB (PALMO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:37 (UTC+8)

Informace o ceně ORCIB (PALMO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02273922
Nejnižší za 24 h
$ 0.02336156
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02273922
$ 0.02336156
$ 0.043821
$ 0.02198746
-0.14%

+1.05%

-4.15%

-4.15%

Cena ORCIB (PALMO) v reálném čase je $0.02306334. Za posledních 24 hodin se PALMO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02273922 do maxima $ 0.02336156, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PALMO v historii je $ 0.043821, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02198746.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PALMO se za poslední hodinu změnila o -0.14%, za 24 hodin o +1.05% a za posledních 7 dní o -4.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ORCIB (PALMO)

$ 58.26M
--
$ 72.07M
2.53B
3,124,999,957.442711
Aktuální tržní kapitalizace ORCIB je $ 58.26M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PALMO je 2.53B, přičemž celková zásoba je 3124999957.442711. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 72.07M.

Historie cen v USD pro ORCIB (PALMO)

Během dnešního dne byla změna ceny ORCIB na USD  $ +0.0002388.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ORCIB na USD  $ -0.0052279010.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ORCIB na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ORCIB na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0002388+1.05%
30 dní$ -0.0052279010-22.66%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ORCIB (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ORCIB (PALMO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ORCIB (PALMO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ORCIB.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ORCIB!

PALMO na místní měny

Tokenomika pro ORCIB (PALMO)

Pochopení tokenomiky ORCIB (PALMO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PALMO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ORCIB (PALMO)

Jakou hodnotu má dnes ORCIB (PALMO)?
Aktuální cena PALMO v USD je 0.02306334 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PALMO v USD?
Aktuální cena PALMO v USD je $ 0.02306334. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ORCIB?
Tržní kapitalizace PALMO je $ 58.26M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PALMO v oběhu?
Objem PALMO v oběhu je 2.53B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PALMO?
PALMO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.043821 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PALMO?
PALMO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02198746 USD.
Jaký je objem obchodování PALMO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PALMO je -- USD.
Dosáhne PALMO letos vyšší ceny?
PALMO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPALMO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ORCIB (PALMO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

