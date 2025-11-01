BurzaDEX+
Aktuální cena 1 ORCASM na USD

-6.20%1D
Graf aktuální ceny Orcasm (ORCASM)
Informace o ceně Orcasm (ORCASM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00004741
Nejnižší za 24 h
$ 0.00005254
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00004741
$ 0.00005254
$ 0.00140093
$ 0.00004436
-0.05%

-6.28%

-33.30%

-33.30%

Cena Orcasm (ORCASM) v reálném čase je $0.0000476. Za posledních 24 hodin se ORCASM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004741 do maxima $ 0.00005254, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ORCASM v historii je $ 0.00140093, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004436.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ORCASM se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -6.28% a za posledních 7 dní o -33.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Orcasm (ORCASM)

$ 39.59K
$ 39.59K
831.69M
831,694,857.477448
Aktuální tržní kapitalizace Orcasm je $ 39.59K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ORCASM je 831.69M, přičemž celková zásoba je 831694857.477448. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 39.59K.

Historie cen v USD pro Orcasm (ORCASM)

Během dnešního dne byla změna ceny Orcasm na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Orcasm na USD  $ -0.0000306164.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Orcasm na USD  $ -0.0000383930.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Orcasm na USD  $ -0.0007323464894353042.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.28%
30 dní$ -0.0000306164-64.32%
60 dní$ -0.0000383930-80.65%
90 dní$ -0.0007323464894353042-93.89%

Co je Orcasm (ORCASM)

ORCASM is a filthy little memecoin that knows exactly what you came for. It launched on Orca's Wavebreak but was born to make waves—wet, loud, and unforgettable. This isn’t your ordinary meme. ORCASM builds up the tension slow, goes deep, and leaves you gasping for more. It’s raw, unfiltered trencher energy dripping with shameless satisfaction. No promises. No roadmaps. Just pure, orcasmic pleasure.

Zdroj Orcasm (ORCASM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Orcasm (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Orcasm (ORCASM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Orcasm (ORCASM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Orcasm.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Orcasm!

ORCASM na místní měny

Tokenomika pro Orcasm (ORCASM)

Pochopení tokenomiky Orcasm (ORCASM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ORCASM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Orcasm (ORCASM)

Jakou hodnotu má dnes Orcasm (ORCASM)?
Aktuální cena ORCASM v USD je 0.0000476 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ORCASM v USD?
Aktuální cena ORCASM v USD je $ 0.0000476. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Orcasm?
Tržní kapitalizace ORCASM je $ 39.59K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ORCASM v oběhu?
Objem ORCASM v oběhu je 831.69M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ORCASM?
ORCASM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00140093 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ORCASM?
ORCASM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004436 USD.
Jaký je objem obchodování ORCASM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ORCASM je -- USD.
Dosáhne ORCASM letos vyšší ceny?
ORCASM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenORCASM, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

