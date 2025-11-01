BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Onocoy Token je 0.02204893 USD. Sledujte aktualizace cen ONO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Onocoy Token Cena (ONO)

Aktuální cena 1 ONO na USD

$0.02204894
$0.02204894
-1.10%1D
Graf aktuální ceny Onocoy Token (ONO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:14 (UTC+8)

Informace o ceně Onocoy Token (ONO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02201587
$ 0.02201587
Nejnižší za 24 h
$ 0.02377112
$ 0.02377112
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02201587
$ 0.02201587

$ 0.02377112
$ 0.02377112

$ 0.084078
$ 0.084078

$ 0.02132158
$ 0.02132158

+0.01%

-1.15%

-18.70%

-18.70%

Cena Onocoy Token (ONO) v reálném čase je $0.02204893. Za posledních 24 hodin se ONO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02201587 do maxima $ 0.02377112, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ONO v historii je $ 0.084078, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02132158.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ONO se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o -1.15% a za posledních 7 dní o -18.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Onocoy Token (ONO)

$ 8.84M
$ 8.84M

--
--

$ 17.86M
$ 17.86M

400.99M
400.99M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699

Aktuální tržní kapitalizace Onocoy Token je $ 8.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ONO je 400.99M, přičemž celková zásoba je 809830461.9629699. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.86M.

Historie cen v USD pro Onocoy Token (ONO)

Během dnešního dne byla změna ceny Onocoy Token na USD  $ -0.00025752922455019.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Onocoy Token na USD  $ -0.0077298587.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Onocoy Token na USD  $ -0.0095271486.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Onocoy Token na USD  $ -0.0305019877527377.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00025752922455019-1.15%
30 dní$ -0.0077298587-35.05%
60 dní$ -0.0095271486-43.20%
90 dní$ -0.0305019877527377-58.04%

Co je Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Onocoy Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Onocoy Token (ONO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Onocoy Token (ONO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Onocoy Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Onocoy Token!

ONO na místní měny

Tokenomika pro Onocoy Token (ONO)

Pochopení tokenomiky Onocoy Token (ONO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ONO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Onocoy Token (ONO)

Jakou hodnotu má dnes Onocoy Token (ONO)?
Aktuální cena ONO v USD je 0.02204893 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ONO v USD?
Aktuální cena ONO v USD je $ 0.02204893. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Onocoy Token?
Tržní kapitalizace ONO je $ 8.84M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ONO v oběhu?
Objem ONO v oběhu je 400.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ONO?
ONO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.084078 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ONO?
ONO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02132158 USD.
Jaký je objem obchodování ONO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ONO je -- USD.
Dosáhne ONO letos vyšší ceny?
ONO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenONO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Onocoy Token (ONO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

