BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Omnipair je 0.582641 USD. Sledujte aktualizace cen OMFG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OMFG.Dnešní aktuální cena Omnipair je 0.582641 USD. Sledujte aktualizace cen OMFG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OMFG.

Více informací o OMFG

Informace o ceně OMFG

Co je to OMFG

Bílá kniha pro OMFG

Oficiální webové stránky OMFG

Tokenomika pro OMFG

Předpověď cen OMFG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Omnipair

Omnipair Cena (OMFG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OMFG na USD

$0.582641
$0.582641$0.582641
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Omnipair (OMFG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:42 (UTC+8)

Informace o ceně Omnipair (OMFG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.560405
$ 0.560405$ 0.560405
Nejnižší za 24 h
$ 0.629502
$ 0.629502$ 0.629502
Nejvyšší za 24 h

$ 0.560405
$ 0.560405$ 0.560405

$ 0.629502
$ 0.629502$ 0.629502

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 0.335642
$ 0.335642$ 0.335642

-0.17%

+0.27%

-13.77%

-13.77%

Cena Omnipair (OMFG) v reálném čase je $0.582641. Za posledních 24 hodin se OMFG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.560405 do maxima $ 0.629502, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OMFG v historii je $ 1.86, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.335642.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OMFG se za poslední hodinu změnila o -0.17%, za 24 hodin o +0.27% a za posledních 7 dní o -13.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Omnipair (OMFG)

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

--
----

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

12.00M
12.00M 12.00M

11,999,979.300138
11,999,979.300138 11,999,979.300138

Aktuální tržní kapitalizace Omnipair je $ 6.99M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OMFG je 12.00M, přičemž celková zásoba je 11999979.300138. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.99M.

Historie cen v USD pro Omnipair (OMFG)

Během dnešního dne byla změna ceny Omnipair na USD  $ +0.00154184.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Omnipair na USD  $ -0.2767750422.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Omnipair na USD  $ +0.1043523431.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Omnipair na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00154184+0.27%
30 dní$ -0.2767750422-47.50%
60 dní$ +0.1043523431+17.91%
90 dní$ 0--

Co je Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Omnipair (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Omnipair (OMFG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Omnipair (OMFG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Omnipair.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Omnipair!

OMFG na místní měny

Tokenomika pro Omnipair (OMFG)

Pochopení tokenomiky Omnipair (OMFG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OMFG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Omnipair (OMFG)

Jakou hodnotu má dnes Omnipair (OMFG)?
Aktuální cena OMFG v USD je 0.582641 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OMFG v USD?
Aktuální cena OMFG v USD je $ 0.582641. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Omnipair?
Tržní kapitalizace OMFG je $ 6.99M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OMFG v oběhu?
Objem OMFG v oběhu je 12.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OMFG?
OMFG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.86 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OMFG?
OMFG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.335642 USD.
Jaký je objem obchodování OMFG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OMFG je -- USD.
Dosáhne OMFG letos vyšší ceny?
OMFG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOMFG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Omnipair (OMFG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,229.17
$110,229.17$110,229.17

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.35
$3,879.35$3,879.35

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02362
$0.02362$0.02362

-26.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.35
$3,879.35$3,879.35

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,229.17
$110,229.17$110,229.17

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5093
$2.5093$2.5093

-0.58%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.59
$1,086.59$1,086.59

+0.20%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08108
$0.08108$0.08108

+62.16%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.62000
$0.62000$0.62000

+3,000.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.62000
$0.62000$0.62000

+3,000.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00300
$0.00300$0.00300

+150.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036364
$0.0036364$0.0036364

+85.34%

Logo BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00869
$0.00869$0.00869

+49.56%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%