Dnešní aktuální cena Official PPshow je 0.00337807 USD. Sledujte aktualizace cen PP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PP.

Více informací o PP

Informace o ceně PP

Co je to PP

Bílá kniha pro PP

Oficiální webové stránky PP

Tokenomika pro PP

Předpověď cen PP

Logo Official PPshow

Official PPshow Cena (PP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PP na USD

$0.00337807
$0.00337807
+5.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Official PPshow (PP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:30 (UTC+8)

Informace o ceně Official PPshow (PP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00295033
$ 0.00295033
Nejnižší za 24 h
$ 0.00364704
$ 0.00364704
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00295033
$ 0.00295033

$ 0.00364704
$ 0.00364704

$ 0.00379033
$ 0.00379033

$ 0.00122364
$ 0.00122364

+3.70%

+5.36%

+51.58%

+51.58%

Cena Official PPshow (PP) v reálném čase je $0.00337807. Za posledních 24 hodin se PP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00295033 do maxima $ 0.00364704, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PP v historii je $ 0.00379033, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00122364.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PP se za poslední hodinu změnila o +3.70%, za 24 hodin o +5.36% a za posledních 7 dní o +51.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Official PPshow (PP)

$ 1.70M
$ 1.70M

--
--

$ 2.71M
$ 2.71M

501.97M
501.97M

801,969,565.023259
801,969,565.023259

Aktuální tržní kapitalizace Official PPshow je $ 1.70M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PP je 501.97M, přičemž celková zásoba je 801969565.023259. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.71M.

Historie cen v USD pro Official PPshow (PP)

Během dnešního dne byla změna ceny Official PPshow na USD  $ +0.00017184.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Official PPshow na USD  $ +0.0018780214.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Official PPshow na USD  $ +0.0003752231.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Official PPshow na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00017184+5.36%
30 dní$ +0.0018780214+55.59%
60 dní$ +0.0003752231+11.11%
90 dní$ 0--

Co je Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Official PPshow (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Official PPshow (PP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Official PPshow (PP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Official PPshow.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Official PPshow!

PP na místní měny

Tokenomika pro Official PPshow (PP)

Pochopení tokenomiky Official PPshow (PP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Official PPshow (PP)

Jakou hodnotu má dnes Official PPshow (PP)?
Aktuální cena PP v USD je 0.00337807 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PP v USD?
Aktuální cena PP v USD je $ 0.00337807. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Official PPshow?
Tržní kapitalizace PP je $ 1.70M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PP v oběhu?
Objem PP v oběhu je 501.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PP?
PP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00379033 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PP?
PP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00122364 USD.
Jaký je objem obchodování PP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PP je -- USD.
Dosáhne PP letos vyšší ceny?
PP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Official PPshow (PP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,229.16

$3,878.93

$0.02370

$186.46

$1.0004

$3,878.93

$110,229.16

$186.46

$2.5114

$1,086.58

