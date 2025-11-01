BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Odin je 0.00001006 USD. Sledujte aktualizace cen ODIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ODIN.Dnešní aktuální cena Odin je 0.00001006 USD. Sledujte aktualizace cen ODIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ODIN.

Více informací o ODIN

Informace o ceně ODIN

Co je to ODIN

Oficiální webové stránky ODIN

Tokenomika pro ODIN

Předpověď cen ODIN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Odin

Odin Cena (ODIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ODIN na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Odin (ODIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:44 (UTC+8)

Informace o ceně Odin (ODIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00077701
$ 0.00077701$ 0.00077701

$ 0.00000611
$ 0.00000611$ 0.00000611

--

--

0.00%

0.00%

Cena Odin (ODIN) v reálném čase je $0.00001006. Za posledních 24 hodin se ODIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ODIN v historii je $ 0.00077701, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000611.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ODIN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Odin (ODIN)

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

--
----

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

997.76M
997.76M 997.76M

997,760,749.762359
997,760,749.762359 997,760,749.762359

Aktuální tržní kapitalizace Odin je $ 10.03K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ODIN je 997.76M, přičemž celková zásoba je 997760749.762359. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.03K.

Historie cen v USD pro Odin (ODIN)

Během dnešního dne byla změna ceny Odin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Odin na USD  $ -0.0000021409.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Odin na USD  $ -0.0000007937.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Odin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000021409-21.28%
60 dní$ -0.0000007937-7.89%
90 dní$ 0--

Co je Odin (ODIN)

Odin is a dog who was mistaken for a Coyote and shot and now the "#JusticeForOdin" movement has started to roar on every single social media platform.

The #JusticeForOdin movement which the end goal is "Odin's Law" - that every animal control officer and cop has to bear non-lethal in case of a similar situation, this is happening everywhere in the states and it's not the first case, but this can make a huge change!

This is more than just a memecoin, this is a movement to support all pet owners to make a change in the real world and make it a safer place for our furry friends.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Odin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Odin (ODIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Odin (ODIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Odin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Odin!

ODIN na místní měny

Tokenomika pro Odin (ODIN)

Pochopení tokenomiky Odin (ODIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ODIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Odin (ODIN)

Jakou hodnotu má dnes Odin (ODIN)?
Aktuální cena ODIN v USD je 0.00001006 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ODIN v USD?
Aktuální cena ODIN v USD je $ 0.00001006. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Odin?
Tržní kapitalizace ODIN je $ 10.03K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ODIN v oběhu?
Objem ODIN v oběhu je 997.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ODIN?
ODIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00077701 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ODIN?
ODIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000611 USD.
Jaký je objem obchodování ODIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ODIN je -- USD.
Dosáhne ODIN letos vyšší ceny?
ODIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenODIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Odin (ODIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.17
$110,170.17$110,170.17

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.67
$3,877.67$3,877.67

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02449
$0.02449$0.02449

-23.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.67
$3,877.67$3,877.67

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.17
$110,170.17$110,170.17

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09324
$0.09324$0.09324

+86.48%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01987
$0.01987$0.01987

-0.65%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00722
$0.00722$0.00722

+501.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052290
$0.0052290$0.0052290

+166.51%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000834
$0.0000834$0.0000834

+66.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000318
$0.000318$0.000318

+59.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%