Dnešní aktuální cena Nyvo je 0.00000721 USD. Sledujte aktualizace cen NYVO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NYVO.

Více informací o NYVO

Informace o ceně NYVO

Co je to NYVO

Oficiální webové stránky NYVO

Tokenomika pro NYVO

Předpověď cen NYVO

Logo Nyvo

Nyvo Cena (NYVO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NYVO na USD

--
----
-6.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nyvo (NYVO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:36 (UTC+8)

Informace o ceně Nyvo (NYVO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000715
$ 0.00000715
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000774
$ 0.00000774
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000715
$ 0.00000715

$ 0.00000774
$ 0.00000774

$ 0.00069945
$ 0.00069945

$ 0.00000715
$ 0.00000715

+0.20%

-6.88%

-4.14%

-4.14%

Cena Nyvo (NYVO) v reálném čase je $0.00000721. Za posledních 24 hodin se NYVO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000715 do maxima $ 0.00000774, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NYVO v historii je $ 0.00069945, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000715.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NYVO se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o -6.88% a za posledních 7 dní o -4.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nyvo (NYVO)

$ 7.02K
$ 7.02K

--
--

$ 7.17K
$ 7.17K

973.80M
973.80M

994,316,384.279735
994,316,384.279735

Aktuální tržní kapitalizace Nyvo je $ 7.02K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NYVO je 973.80M, přičemž celková zásoba je 994316384.279735. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.17K.

Historie cen v USD pro Nyvo (NYVO)

Během dnešního dne byla změna ceny Nyvo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nyvo na USD  $ -0.0000015639.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nyvo na USD  $ -0.0000023629.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nyvo na USD  $ -0.000456539209180451.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.88%
30 dní$ -0.0000015639-21.69%
60 dní$ -0.0000023629-32.77%
90 dní$ -0.000456539209180451-98.44%

Co je Nyvo (NYVO)

Nyvo is a cutting-edge platform that allows anyone to create fully functional decentralized applications (dApps) using simple natural language prompts. In other words, users describe the app they want in plain English, and Nyvo’s AI-driven engine automatically generates both the on-chain smart contract backend and the web-based frontend, delivering a live blockchain application within minutes. This “prompt-to-dApp” approach dramatically lowers the barriers to Web3 development by removing the need to write code or navigate complex developer tools.The result is that developers, entrepreneurs, and even non-technical users can go from an idea to a deployed dApp faster and easier than ever before.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nyvo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nyvo (NYVO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nyvo (NYVO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nyvo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nyvo!

NYVO na místní měny

Tokenomika pro Nyvo (NYVO)

Pochopení tokenomiky Nyvo (NYVO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NYVO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nyvo (NYVO)

Jakou hodnotu má dnes Nyvo (NYVO)?
Aktuální cena NYVO v USD je 0.00000721 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NYVO v USD?
Aktuální cena NYVO v USD je $ 0.00000721. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nyvo?
Tržní kapitalizace NYVO je $ 7.02K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NYVO v oběhu?
Objem NYVO v oběhu je 973.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NYVO?
NYVO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00069945 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NYVO?
NYVO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000715 USD.
Jaký je objem obchodování NYVO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NYVO je -- USD.
Dosáhne NYVO letos vyšší ceny?
NYVO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNYVO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Nyvo (NYVO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

