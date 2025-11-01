BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nyla AI je 0.00287684 USD. Sledujte aktualizace cen NYLA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NYLA.

Více informací o NYLA

Informace o ceně NYLA

Co je to NYLA

Oficiální webové stránky NYLA

Tokenomika pro NYLA

Předpověď cen NYLA

Logo Nyla AI

Nyla AI Cena (NYLA)

Zalistování zrušeno

$0.00287684
-14.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Nyla AI (NYLA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:09 (UTC+8)

Informace o ceně Nyla AI (NYLA) (USD)

$ 0.00279151
$ 0.00342398
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00279151
$ 0.00342398
$ 0.00976394
$ 0.00131479
Cena Nyla AI (NYLA) v reálném čase je $0.00287684. Za posledních 24 hodin se NYLA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00279151 do maxima $ 0.00342398, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NYLA v historii je $ 0.00976394, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00131479.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NYLA se za poslední hodinu změnila o +0.86%, za 24 hodin o -14.12% a za posledních 7 dní o +16.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nyla AI (NYLA)

--
$ 2.88M
999.99M
999,986,790.43
Aktuální tržní kapitalizace Nyla AI je $ 2.88M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NYLA je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999986790.43. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.88M.

Historie cen v USD pro Nyla AI (NYLA)

Během dnešního dne byla změna ceny Nyla AI na USD  $ -0.000473267670029517.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nyla AI na USD  $ +0.0002163234.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nyla AI na USD  $ -0.0018907938.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nyla AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000473267670029517-14.12%
30 dní$ +0.0002163234+7.52%
60 dní$ -0.0018907938-65.72%
90 dní$ 0--

Co je Nyla AI (NYLA)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nyla AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nyla AI (NYLA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nyla AI (NYLA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nyla AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nyla AI!

NYLA na místní měny

Tokenomika pro Nyla AI (NYLA)

Pochopení tokenomiky Nyla AI (NYLA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NYLA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nyla AI (NYLA)

Jakou hodnotu má dnes Nyla AI (NYLA)?
Aktuální cena NYLA v USD je 0.00287684 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NYLA v USD?
Aktuální cena NYLA v USD je $ 0.00287684. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nyla AI?
Tržní kapitalizace NYLA je $ 2.88M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NYLA v oběhu?
Objem NYLA v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NYLA?
NYLA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00976394 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NYLA?
NYLA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00131479 USD.
Jaký je objem obchodování NYLA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NYLA je -- USD.
Dosáhne NYLA letos vyšší ceny?
NYLA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNYLA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Nyla AI (NYLA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

