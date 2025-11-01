BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nuff Respect je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NUFR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NUFR.

Aktuální cena 1 NUFR na USD

$0.00030563
$0.00030563$0.00030563
-0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nuff Respect (NUFR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:55:22 (UTC+8)

Informace o ceně Nuff Respect (NUFR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-0.20%

-2.95%

-2.95%

Cena Nuff Respect (NUFR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NUFR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NUFR v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NUFR se za poslední hodinu změnila o +0.24%, za 24 hodin o -0.20% a za posledních 7 dní o -2.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nuff Respect (NUFR)

$ 244.49K
$ 244.49K$ 244.49K

--
----

$ 305.62K
$ 305.62K$ 305.62K

799.97M
799.97M 799.97M

999,966,579.9507906
999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Aktuální tržní kapitalizace Nuff Respect je $ 244.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NUFR je 799.97M, přičemž celková zásoba je 999966579.9507906. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 305.62K.

Historie cen v USD pro Nuff Respect (NUFR)

Během dnešního dne byla změna ceny Nuff Respect na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nuff Respect na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nuff Respect na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nuff Respect na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.20%
30 dní$ 0-2.33%
60 dní$ 0+117.94%
90 dní$ 0--

Co je Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nuff Respect (NUFR)

Jakou hodnotu má dnes Nuff Respect (NUFR)?
Aktuální cena NUFR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NUFR v USD?
Aktuální cena NUFR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nuff Respect?
Tržní kapitalizace NUFR je $ 244.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NUFR v oběhu?
Objem NUFR v oběhu je 799.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NUFR?
NUFR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NUFR?
NUFR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NUFR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NUFR je -- USD.
Dosáhne NUFR letos vyšší ceny?
NUFR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNUFR, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

