Dnešní aktuální cena Nova Shield je 0.00028147 USD. Sledujte aktualizace cen NVAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NVAI.

Logo Nova Shield

Nova Shield Cena (NVAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NVAI na USD

$0.00028139
-12.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nova Shield (NVAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:55:15 (UTC+8)

Informace o ceně Nova Shield (NVAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00023668
Nejnižší za 24 h
$ 0.00034354
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00023668
$ 0.00034354
$ 0.00041337
$ 0.00009005
+0.07%

-12.34%

+56.37%

+56.37%

Cena Nova Shield (NVAI) v reálném čase je $0.00028147. Za posledních 24 hodin se NVAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00023668 do maxima $ 0.00034354, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NVAI v historii je $ 0.00041337, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00009005.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NVAI se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o -12.34% a za posledních 7 dní o +56.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nova Shield (NVAI)

$ 272.68K
--
$ 272.68K
968.78M
968,776,751.3880146
Aktuální tržní kapitalizace Nova Shield je $ 272.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NVAI je 968.78M, přičemž celková zásoba je 968776751.3880146. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 272.68K.

Historie cen v USD pro Nova Shield (NVAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Nova Shield na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nova Shield na USD  $ +0.0002206687.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nova Shield na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nova Shield na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-12.34%
30 dní$ +0.0002206687+78.40%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Nova Shield (NVAI)

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Nova Shield (NVAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Nova Shield (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nova Shield (NVAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nova Shield (NVAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nova Shield.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nova Shield!

NVAI na místní měny

Tokenomika pro Nova Shield (NVAI)

Pochopení tokenomiky Nova Shield (NVAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NVAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nova Shield (NVAI)

Jakou hodnotu má dnes Nova Shield (NVAI)?
Aktuální cena NVAI v USD je 0.00028147 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NVAI v USD?
Aktuální cena NVAI v USD je $ 0.00028147. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nova Shield?
Tržní kapitalizace NVAI je $ 272.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NVAI v oběhu?
Objem NVAI v oběhu je 968.78M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NVAI?
NVAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00041337 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NVAI?
NVAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00009005 USD.
Jaký je objem obchodování NVAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NVAI je -- USD.
Dosáhne NVAI letos vyšší ceny?
NVAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNVAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:55:15 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

