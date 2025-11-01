BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nosey je 0.00002935 USD. Sledujte aktualizace cen NOSEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOSEY.

Více informací o NOSEY

Informace o ceně NOSEY

Co je to NOSEY

Oficiální webové stránky NOSEY

Tokenomika pro NOSEY

Předpověď cen NOSEY

Nosey Cena (NOSEY)

Aktuální cena 1 NOSEY na USD

-16.90%1D
Graf aktuální ceny Nosey (NOSEY)
Informace o ceně Nosey (NOSEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.13%

-16.97%

+17.65%

+17.65%

Cena Nosey (NOSEY) v reálném čase je $0.00002935. Za posledních 24 hodin se NOSEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002913 do maxima $ 0.00003542, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NOSEY v historii je $ 0.0012941, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001884.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NOSEY se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -16.97% a za posledních 7 dní o +17.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nosey (NOSEY)

Aktuální tržní kapitalizace Nosey je $ 29.32K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NOSEY je 998.94M, přičemž celková zásoba je 998939589.945293. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 29.32K.

Historie cen v USD pro Nosey (NOSEY)

Během dnešního dne byla změna ceny Nosey na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nosey na USD  $ -0.0000108317.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nosey na USD  $ -0.0000257010.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nosey na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-16.97%
30 dní$ -0.0000108317-36.90%
60 dní$ -0.0000257010-87.56%
90 dní$ 0--

Co je Nosey (NOSEY)

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain.

The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community.

Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Nosey (NOSEY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Nosey (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nosey (NOSEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nosey (NOSEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nosey.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nosey!

NOSEY na místní měny

Tokenomika pro Nosey (NOSEY)

Pochopení tokenomiky Nosey (NOSEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NOSEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nosey (NOSEY)

Jakou hodnotu má dnes Nosey (NOSEY)?
Aktuální cena NOSEY v USD je 0.00002935 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NOSEY v USD?
Aktuální cena NOSEY v USD je $ 0.00002935. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nosey?
Tržní kapitalizace NOSEY je $ 29.32K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NOSEY v oběhu?
Objem NOSEY v oběhu je 998.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NOSEY?
NOSEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0012941 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NOSEY?
NOSEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001884 USD.
Jaký je objem obchodování NOSEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NOSEY je -- USD.
Dosáhne NOSEY letos vyšší ceny?
NOSEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNOSEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

