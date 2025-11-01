BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Norm je 0.00001387 USD. Sledujte aktualizace cen NORM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NORM.

Více informací o NORM

Informace o ceně NORM

Co je to NORM

Oficiální webové stránky NORM

Tokenomika pro NORM

Předpověď cen NORM

Norm Cena (NORM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NORM na USD

--
----
-32.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Norm (NORM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:09 (UTC+8)

Informace o ceně Norm (NORM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001022
$ 0.00001022$ 0.00001022
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000211
$ 0.0000211$ 0.0000211
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001022
$ 0.00001022$ 0.00001022

$ 0.0000211
$ 0.0000211$ 0.0000211

$ 0.00002692
$ 0.00002692$ 0.00002692

$ 0.00000111
$ 0.00000111$ 0.00000111

-1.72%

-34.25%

+50.98%

+50.98%

Cena Norm (NORM) v reálném čase je $0.00001387. Za posledních 24 hodin se NORM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001022 do maxima $ 0.0000211, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NORM v historii je $ 0.00002692, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000111.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NORM se za poslední hodinu změnila o -1.72%, za 24 hodin o -34.25% a za posledních 7 dní o +50.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Norm (NORM)

$ 138.73K
$ 138.73K$ 138.73K

--
----

$ 138.73K
$ 138.73K$ 138.73K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Norm je $ 138.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NORM je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 138.73K.

Historie cen v USD pro Norm (NORM)

Během dnešního dne byla změna ceny Norm na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Norm na USD  $ +0.0000497562.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Norm na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Norm na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-34.25%
30 dní$ +0.0000497562+358.73%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Norm (NORM)

Wife, kids, 9-5 grind. Alarm clock blaring at 6am. Same coffee. Same commute. Same boss breathing down his neck. Day after day, life on autopilot. Nothing exciting. Nothing different. Just Norm being… well, Norm.

Until now.

Norm got tired of living inside the simulation. Tired of watching whales pump and dump while the little guy gets scraps. So he did something no one expected. Norm launched $NORM – a coin for normal people. No VC backers, no secret agendas, no false promises of Lambos and private jets. Just Norm, breaking free from the loop, proving even the most “normal” guy can shake up the system.

This isn’t just a token. It’s disruption disguised as ordinary. It’s Norm’s rebellion.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Norm (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Norm (NORM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Norm (NORM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Norm.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Norm!

NORM na místní měny

Tokenomika pro Norm (NORM)

Pochopení tokenomiky Norm (NORM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NORM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Norm (NORM)

Jakou hodnotu má dnes Norm (NORM)?
Aktuální cena NORM v USD je 0.00001387 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NORM v USD?
Aktuální cena NORM v USD je $ 0.00001387. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Norm?
Tržní kapitalizace NORM je $ 138.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NORM v oběhu?
Objem NORM v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NORM?
NORM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00002692 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NORM?
NORM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000111 USD.
Jaký je objem obchodování NORM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NORM je -- USD.
Dosáhne NORM letos vyšší ceny?
NORM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNORM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:09 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

