Dnešní aktuální cena Norexa je 0.00232681 USD. Sledujte aktualizace cen NRX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NRX.Dnešní aktuální cena Norexa je 0.00232681 USD. Sledujte aktualizace cen NRX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NRX.

Více informací o NRX

Informace o ceně NRX

Co je to NRX

Bílá kniha pro NRX

Oficiální webové stránky NRX

Tokenomika pro NRX

Předpověď cen NRX

Norexa Cena (NRX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NRX na USD

$0.00232681
-1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Norexa (NRX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:03:10 (UTC+8)

Informace o ceně Norexa (NRX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00231256
Nejnižší za 24 h
$ 0.00239421
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00231256
$ 0.00239421
$ 0.01244581
$ 0.00096497
-0.02%

-1.41%

-32.29%

-32.29%

Cena Norexa (NRX) v reálném čase je $0.00232681. Za posledních 24 hodin se NRX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00231256 do maxima $ 0.00239421, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NRX v historii je $ 0.01244581, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00096497.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NRX se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o -1.41% a za posledních 7 dní o -32.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Norexa (NRX)

$ 232.68K
--
$ 232.68K
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Norexa je $ 232.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NRX je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 232.68K.

Historie cen v USD pro Norexa (NRX)

Během dnešního dne byla změna ceny Norexa na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Norexa na USD  $ -0.0014073535.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Norexa na USD  $ +0.0018955131.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Norexa na USD  $ -0.006158154299242488.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.41%
30 dní$ -0.0014073535-60.48%
60 dní$ +0.0018955131+81.46%
90 dní$ -0.006158154299242488-72.57%

Co je Norexa (NRX)

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Norexa (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Norexa (NRX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Norexa (NRX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Norexa.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Norexa!

NRX na místní měny

Tokenomika pro Norexa (NRX)

Pochopení tokenomiky Norexa (NRX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NRX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Norexa (NRX)

Jakou hodnotu má dnes Norexa (NRX)?
Aktuální cena NRX v USD je 0.00232681 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NRX v USD?
Aktuální cena NRX v USD je $ 0.00232681. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Norexa?
Tržní kapitalizace NRX je $ 232.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NRX v oběhu?
Objem NRX v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NRX?
NRX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01244581 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NRX?
NRX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00096497 USD.
Jaký je objem obchodování NRX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NRX je -- USD.
Dosáhne NRX letos vyšší ceny?
NRX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNRX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:03:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Norexa (NRX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

