Co je NORA (NORA)

Nora is revolutionizing mental health support by merging advanced AI with blockchain technology. It introduces customizable, decentralized AI agents designed to scale mental wellness across individuals, therapists, and businesses. With features like personalized agents, therapist cloning, and corporate integrations, Nora provides an inclusive, scalable, and privacy-focused solution for global mental health challenges.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!