Dnešní aktuální cena NONOS je 0.00879319 USD. Sledujte aktualizace cen NOX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOX.Dnešní aktuální cena NONOS je 0.00879319 USD. Sledujte aktualizace cen NOX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOX.

Více informací o NOX

Informace o ceně NOX

Co je to NOX

Bílá kniha pro NOX

Oficiální webové stránky NOX

Tokenomika pro NOX

Předpověď cen NOX

Logo NONOS

NONOS Cena (NOX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NOX na USD

$0.00878916
$0.00878916$0.00878916
+2.80%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny NONOS (NOX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:17:43 (UTC+8)

Informace o ceně NONOS (NOX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00761359
$ 0.00761359$ 0.00761359
Nejnižší za 24 h
$ 0.00879287
$ 0.00879287$ 0.00879287
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00761359
$ 0.00761359$ 0.00761359

$ 0.00879287
$ 0.00879287$ 0.00879287

$ 0.01117559
$ 0.01117559$ 0.01117559

$ 0.0010326
$ 0.0010326$ 0.0010326

+0.98%

+2.95%

-14.42%

-14.42%

Cena NONOS (NOX) v reálném čase je $0.00879319. Za posledních 24 hodin se NOX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00761359 do maxima $ 0.00879287, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NOX v historii je $ 0.01117559, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0010326.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NOX se za poslední hodinu změnila o +0.98%, za 24 hodin o +2.95% a za posledních 7 dní o -14.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NONOS (NOX)

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

--
----

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

798.40M
798.40M 798.40M

798,399,606.067133
798,399,606.067133 798,399,606.067133

Aktuální tržní kapitalizace NONOS je $ 7.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NOX je 798.40M, přičemž celková zásoba je 798399606.067133. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.02M.

Historie cen v USD pro NONOS (NOX)

Během dnešního dne byla změna ceny NONOS na USD  $ +0.00025207.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NONOS na USD  $ +0.0184160843.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NONOS na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NONOS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00025207+2.95%
30 dní$ +0.0184160843+209.44%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny NONOS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NONOS (NOX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NONOS (NOX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NONOS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NONOS!

NOX na místní měny

Tokenomika pro NONOS (NOX)

Pochopení tokenomiky NONOS (NOX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NOX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NONOS (NOX)

Jakou hodnotu má dnes NONOS (NOX)?
Aktuální cena NOX v USD je 0.00879319 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NOX v USD?
Aktuální cena NOX v USD je $ 0.00879319. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NONOS?
Tržní kapitalizace NOX je $ 7.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NOX v oběhu?
Objem NOX v oběhu je 798.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NOX?
NOX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01117559 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NOX?
NOX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0010326 USD.
Jaký je objem obchodování NOX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NOX je -- USD.
Dosáhne NOX letos vyšší ceny?
NOX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNOX, kde najdete podrobnější analýzu.
