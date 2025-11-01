BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Niuma je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NIUMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NIUMA.

Více informací o NIUMA

Informace o ceně NIUMA

Co je to NIUMA

Oficiální webové stránky NIUMA

Tokenomika pro NIUMA

Předpověď cen NIUMA

Logo Niuma

Niuma Cena (NIUMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NIUMA na USD

--
----
-6.80%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Niuma (NIUMA)
Informace o ceně Niuma (NIUMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-6.86%

-36.27%

-36.27%

Cena Niuma (NIUMA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NIUMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NIUMA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NIUMA se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o -6.86% a za posledních 7 dní o -36.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Niuma (NIUMA)

$ 71.30K
$ 71.30K$ 71.30K

--
----

$ 71.30K
$ 71.30K$ 71.30K

975.25M
975.25M 975.25M

975,249,708.4377322
975,249,708.4377322 975,249,708.4377322

Aktuální tržní kapitalizace Niuma je $ 71.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NIUMA je 975.25M, přičemž celková zásoba je 975249708.4377322. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 71.30K.

Historie cen v USD pro Niuma (NIUMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Niuma na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Niuma na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Niuma na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Niuma na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.86%
30 dní$ 0-66.84%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Niuma (NIUMA)

"Oxen and horses" symbolize the true creators of the vast majority of the world's wealth and value. $NIUMA brings this cultural IP to the blockchain, giving it a new meaning: it is no longer a neglected labor force, but an awakening consensus force. $NIUMA - Culture builds consensus Cultural consensus × Financial Revolution: IP familiar to hundreds of millions of people + the strongest narrative in the cryptocurrency world = explosive potential Grassroots awakening, refusing to be silent: This is the currency of ordinary people, advocating for all underestimated strivers

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Niuma (NIUMA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Niuma (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Niuma (NIUMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Niuma (NIUMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Niuma.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Niuma!

NIUMA na místní měny

Tokenomika pro Niuma (NIUMA)

Pochopení tokenomiky Niuma (NIUMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NIUMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Niuma (NIUMA)

Jakou hodnotu má dnes Niuma (NIUMA)?
Aktuální cena NIUMA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NIUMA v USD?
Aktuální cena NIUMA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Niuma?
Tržní kapitalizace NIUMA je $ 71.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NIUMA v oběhu?
Objem NIUMA v oběhu je 975.25M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NIUMA?
NIUMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NIUMA?
NIUMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NIUMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NIUMA je -- USD.
Dosáhne NIUMA letos vyšší ceny?
NIUMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNIUMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Niuma (NIUMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

