Dnešní aktuální cena Nirvana ANA je 4.23 USD. Sledujte aktualizace cen ANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANA.

Více informací o ANA

Informace o ceně ANA

Co je to ANA

Oficiální webové stránky ANA

Tokenomika pro ANA

Předpověď cen ANA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Nirvana ANA

Nirvana ANA Cena (ANA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ANA na USD

$4.23
$4.23
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nirvana ANA (ANA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:17:30 (UTC+8)

Informace o ceně Nirvana ANA (ANA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 4.2
$ 4.2
Nejnižší za 24 h
$ 4.26
$ 4.26
Nejvyšší za 24 h

$ 4.2
$ 4.2

$ 4.26
$ 4.26

$ 5.22
$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9

+0.02%

+0.62%

-0.43%

-0.43%

Cena Nirvana ANA (ANA) v reálném čase je $4.23. Za posledních 24 hodin se ANA obchodoval v rozmezí od minima $ 4.2 do maxima $ 4.26, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANA v historii je $ 5.22, zatímco nejnižší cena v historii je $ 3.9.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANA se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o +0.62% a za posledních 7 dní o -0.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nirvana ANA (ANA)

$ 32.48M
$ 32.48M

--
--

$ 32.48M
$ 32.48M

7.68M
7.68M

7,681,497.608292
7,681,497.608292

Aktuální tržní kapitalizace Nirvana ANA je $ 32.48M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ANA je 7.68M, přičemž celková zásoba je 7681497.608292. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 32.48M.

Historie cen v USD pro Nirvana ANA (ANA)

Během dnešního dne byla změna ceny Nirvana ANA na USD  $ +0.02593809.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nirvana ANA na USD  $ -0.3914277030.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nirvana ANA na USD  $ -0.2136513780.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nirvana ANA na USD  $ -0.194745861703123.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02593809+0.62%
30 dní$ -0.3914277030-9.25%
60 dní$ -0.2136513780-5.05%
90 dní$ -0.194745861703123-4.40%

Co je Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Nirvana ANA (ANA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Nirvana ANA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nirvana ANA (ANA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nirvana ANA (ANA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nirvana ANA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nirvana ANA!

ANA na místní měny

Tokenomika pro Nirvana ANA (ANA)

Pochopení tokenomiky Nirvana ANA (ANA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ANA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nirvana ANA (ANA)

Jakou hodnotu má dnes Nirvana ANA (ANA)?
Aktuální cena ANA v USD je 4.23 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ANA v USD?
Aktuální cena ANA v USD je $ 4.23. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nirvana ANA?
Tržní kapitalizace ANA je $ 32.48M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ANA v oběhu?
Objem ANA v oběhu je 7.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ANA?
ANA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 5.22 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ANA?
ANA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 3.9 USD.
Jaký je objem obchodování ANA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ANA je -- USD.
Dosáhne ANA letos vyšší ceny?
ANA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenANA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:17:30 (UTC+8)

$110,245.48

$3,879.81

$0.02364

$186.58

$1.0004

$3,879.81

$110,245.48

$186.58

$2.5118

$1,086.86

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08281

$0.93168

$0.93168

$0.00290

$0.0036359

$0.01000

$0.0041

