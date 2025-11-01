Nirvana ANA Cena (ANA)
Cena Nirvana ANA (ANA) v reálném čase je $4.23. Za posledních 24 hodin se ANA obchodoval v rozmezí od minima $ 4.2 do maxima $ 4.26, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANA v historii je $ 5.22, zatímco nejnižší cena v historii je $ 3.9.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANA se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o +0.62% a za posledních 7 dní o -0.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Nirvana ANA je $ 32.48M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ANA je 7.68M, přičemž celková zásoba je 7681497.608292. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 32.48M.
Během dnešního dne byla změna ceny Nirvana ANA na USD $ +0.02593809.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nirvana ANA na USD $ -0.3914277030.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nirvana ANA na USD $ -0.2136513780.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nirvana ANA na USD $ -0.194745861703123.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.02593809
|+0.62%
|30 dní
|$ -0.3914277030
|-9.25%
|60 dní
|$ -0.2136513780
|-5.05%
|90 dní
|$ -0.194745861703123
|-4.40%
Nirvana is the protocol of eternal value.
Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.
ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.
Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.
Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.
Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.
This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
