Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Dnešní aktuální cena Nikepig je 0.00167094 USD. Sledujte aktualizace cen NIKEPIG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NIKEPIG.

Více informací o NIKEPIG

Informace o ceně NIKEPIG

Co je to NIKEPIG

Bílá kniha pro NIKEPIG

Oficiální webové stránky NIKEPIG

Tokenomika pro NIKEPIG

Předpověď cen NIKEPIG

Logo Nikepig

Nikepig Cena (NIKEPIG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NIKEPIG na USD

$0.0016904
$0.0016904$0.0016904
+0.50%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Nikepig (NIKEPIG)
Informace o ceně Nikepig (NIKEPIG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00166851
$ 0.00166851$ 0.00166851
Nejnižší za 24 h
$ 0.00169548
$ 0.00169548$ 0.00169548
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00166851
$ 0.00166851$ 0.00166851

$ 0.00169548
$ 0.00169548$ 0.00169548

$ 0.01797996
$ 0.01797996$ 0.01797996

$ 0.00117187
$ 0.00117187$ 0.00117187

-0.80%

-0.92%

-5.56%

-5.56%

Cena Nikepig (NIKEPIG) v reálném čase je $0.00167094. Za posledních 24 hodin se NIKEPIG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00166851 do maxima $ 0.00169548, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NIKEPIG v historii je $ 0.01797996, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00117187.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NIKEPIG se za poslední hodinu změnila o -0.80%, za 24 hodin o -0.92% a za posledních 7 dní o -5.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nikepig (NIKEPIG)

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

899.72M
899.72M 899.72M

899,717,800.0
899,717,800.0 899,717,800.0

Aktuální tržní kapitalizace Nikepig je $ 1.52M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NIKEPIG je 899.72M, přičemž celková zásoba je 899717800.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.52M.

Historie cen v USD pro Nikepig (NIKEPIG)

Během dnešního dne byla změna ceny Nikepig na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nikepig na USD  $ -0.0002316447.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nikepig na USD  $ -0.0004722957.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nikepig na USD  $ -0.000975996111140137.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.92%
30 dní$ -0.0002316447-13.86%
60 dní$ -0.0004722957-28.26%
90 dní$ -0.000975996111140137-36.87%

Co je Nikepig (NIKEPIG)

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nikepig (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nikepig (NIKEPIG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nikepig (NIKEPIG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nikepig.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nikepig!

NIKEPIG na místní měny

Tokenomika pro Nikepig (NIKEPIG)

Pochopení tokenomiky Nikepig (NIKEPIG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NIKEPIG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nikepig (NIKEPIG)

Jakou hodnotu má dnes Nikepig (NIKEPIG)?
Aktuální cena NIKEPIG v USD je 0.00167094 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NIKEPIG v USD?
Aktuální cena NIKEPIG v USD je $ 0.00167094. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nikepig?
Tržní kapitalizace NIKEPIG je $ 1.52M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NIKEPIG v oběhu?
Objem NIKEPIG v oběhu je 899.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NIKEPIG?
NIKEPIG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01797996 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NIKEPIG?
NIKEPIG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00117187 USD.
Jaký je objem obchodování NIKEPIG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NIKEPIG je -- USD.
Dosáhne NIKEPIG letos vyšší ceny?
NIKEPIG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNIKEPIG, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Nikepig (NIKEPIG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,245.48
$3,879.67
$0.02373
$186.53
$1.0004
