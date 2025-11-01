Nikepig Cena (NIKEPIG)
-0.80%
-0.92%
-5.56%
-5.56%
Cena Nikepig (NIKEPIG) v reálném čase je $0.00167094. Za posledních 24 hodin se NIKEPIG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00166851 do maxima $ 0.00169548, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NIKEPIG v historii je $ 0.01797996, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00117187.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NIKEPIG se za poslední hodinu změnila o -0.80%, za 24 hodin o -0.92% a za posledních 7 dní o -5.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Nikepig je $ 1.52M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NIKEPIG je 899.72M, přičemž celková zásoba je 899717800.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.52M.
Během dnešního dne byla změna ceny Nikepig na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nikepig na USD $ -0.0002316447.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nikepig na USD $ -0.0004722957.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nikepig na USD $ -0.000975996111140137.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.92%
|30 dní
|$ -0.0002316447
|-13.86%
|60 dní
|$ -0.0004722957
|-28.26%
|90 dní
|$ -0.000975996111140137
|-36.87%
NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.
This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.
As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
