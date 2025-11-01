BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nia je 0.29851 USD. Sledujte aktualizace cen NIA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NIA.

Nia Cena (NIA)

Aktuální cena 1 NIA na USD

$0.29851
$0.29851$0.29851
+30.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Nia (NIA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:35 (UTC+8)

Informace o ceně Nia (NIA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.228434
$ 0.228434$ 0.228434
Nejnižší za 24 h
$ 0.314148
$ 0.314148$ 0.314148
Nejvyšší za 24 h

$ 0.228434
$ 0.228434$ 0.228434

$ 0.314148
$ 0.314148$ 0.314148

$ 0.9085
$ 0.9085$ 0.9085

$ 0.223366
$ 0.223366$ 0.223366

-0.17%

+30.41%

-6.32%

-6.32%

Cena Nia (NIA) v reálném čase je $0.29851. Za posledních 24 hodin se NIA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.228434 do maxima $ 0.314148, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NIA v historii je $ 0.9085, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.223366.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NIA se za poslední hodinu změnila o -0.17%, za 24 hodin o +30.41% a za posledních 7 dní o -6.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nia (NIA)

$ 89.56K
$ 89.56K$ 89.56K

--
----

$ 298.53K
$ 298.53K$ 298.53K

300.00K
300.00K 300.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Nia je $ 89.56K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NIA je 300.00K, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 298.53K.

Historie cen v USD pro Nia (NIA)

Během dnešního dne byla změna ceny Nia na USD  $ +0.06961.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nia na USD  $ -0.1885124978.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nia na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nia na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.06961+30.41%
30 dní$ -0.1885124978-63.15%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Nia (NIA)

SomniaExchange is a gamified decentralized exchange (DEX) developed by GingerLabs, operating on the Somnia network. Built independently without VC funding or paid influencers, the platform enables efficient token swaps and liquidity aggregation.

Users can swap tokens, provide liquidity, earn NFTs, and engage with gamified mechanics to collect rewards. Every first time swapper receives FEED token, which they can use to feed their chickens and collect new eggs.

Předpověď ceny Nia (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nia (NIA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nia (NIA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nia.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nia!

NIA na místní měny

Tokenomika pro Nia (NIA)

Pochopení tokenomiky Nia (NIA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NIA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nia (NIA)

Jakou hodnotu má dnes Nia (NIA)?
Aktuální cena NIA v USD je 0.29851 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NIA v USD?
Aktuální cena NIA v USD je $ 0.29851. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nia?
Tržní kapitalizace NIA je $ 89.56K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NIA v oběhu?
Objem NIA v oběhu je 300.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NIA?
NIA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.9085 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NIA?
NIA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.223366 USD.
Jaký je objem obchodování NIA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NIA je -- USD.
Dosáhne NIA letos vyšší ceny?
NIA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNIA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Nia (NIA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

